行星状星云排列与闭合双星有关

曼彻斯特大学和香港大学的科学家在了解行星状星云的神秘排列方面取得了进展。 行星状星云是垂死恒星排出的气体云。 这些星云通常形成美丽的结构，例如沙漏或蝴蝶形状。

大约十年前，来自曼彻斯特的一位名叫布莱恩·里斯的博士生发现了行星状星云的排列，但原因仍然未知。 最近的研究证实了这种排列并确定了一组特定的恒星：紧密的双星。

研究小组调查了位于银河系中心附近的银河核球中的一组行星状星云。 这些星云互不相关，来自不同的恒星，但人们发现它们几乎与天空中的银河平面平行排列。

研究表明，这种排列只存在于有近距离伴星的行星状星云中。 伴星紧紧围绕星云中心的主星运行。 另一方面，没有紧密伴星的星云不会表现出这种排列，这表明这种排列与恒星形成过程中双星成分的初始分离有关。

这一发现使科学家们更加了解这种排列的原因。 它提供了对银河系核核区域的动力学和演化的深入了解。 这种排列表明，伴星的快速轨道运动可能会塑造星云，甚至可能导致伴星在中心恒星内部运行。

在未来的研究中，科学家将专注于揭示这种排列背后的机制。 了解银河核球中恒星的形成是一个复杂的过程，涉及重力、湍流和磁场等多种因素。 这项研究的意义在于发现在行星状星云的特定子集中观察到这种排列。

这项研究是使用欧洲南方天文台甚大望远镜进行的，检查了星系核球中 136 个已确认的行星状星云。 高分辨率哈勃太空望远镜的照片也用于分析。

这项研究发表在《天体物理学杂志快报》上。

来源：

——《天体物理学杂志快报》