类星体和尘埃之间的联系：新研究的见解

最近的一项研究为类星体与其周围尘埃数量之间的联系提供了新的线索。 类星体是遥远的星系，具有极其明亮的核心，由活跃的超大质量黑洞提供燃料。 旋入黑洞的尘埃和气体之间的相互作用导致物质发出强烈的光芒，超过了星系中所有其他恒星的亮度。 研究人员现在发现，被更多尘埃包围的类星体往往会表现出更强的无线电发射。

类星体以其亮度而闻名，由于存在明亮的超大质量黑洞和周围的物质环，它们的核心通常呈蓝色。 然而，有一部分类星体呈红色，这种现象背后的原因仍然难以捉摸。 为了进一步探索这个问题，科学家们求助于暗能量光谱仪（DESI），该仪器在为期五年的任务中用于绘制宇宙中的大型结构图。

通过利用 DESI 的观测结果，研究人员测量了大约 35,000 个类星体样本中的红化程度或尘埃量。 他们发现样本中的所有红色类星体都被大量尘埃包围，主要位于星系中心区域周围。 这些发现发表在《皇家天文学会月刊》上，为了解红色类星体的性质提供了宝贵的见解。

该研究的主要作者维多利亚·福塞特承认，关于红色类星体的许多问题仍未得到解答。 确定增强的无线电发射是否是由黑洞风或无线电射流引起的，就是需要进一步调查的领域之一。 福塞特乐观地认为，随着任务的进展，DESI 红色类星体样本的不断增加将有助于更全面地了解这些有趣的天体。

随着暗能量光谱仪继续其主要观测运行，预计将收集大约三百万个类星体的光谱。 从 DESI 获得的见解无疑将在解开类星体及其与尘埃关系的奥秘方面发挥关键作用。

来源：

– Victoria Fawcett 等人，《皇家天文学会月刊》（2021 年）

–“第一个发现将黑洞与暗能量联系起来的证据：深入研究”（来源）

– “暗能量光谱仪早期发布的数据包含 XNUMX 万个物体”（来源）