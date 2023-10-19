天文学家发现迄今为止最遥远、能量最高的快速射电爆发（FRB）

天文学家最近通过探测迄今为止观测到的距离最远、能量最高的快速射电暴（FRB）获得了令人兴奋的发现。 这种遥远的宇宙无线电波爆发持续了不到一毫秒，其来源位于一个遥远的星系，以至于它的光花了八十亿年才到达我们。 这个名为 FRB 20220610A 的 FRB 是由欧洲南方天文台 (ESO) 甚大望远镜 (VLT) 探测到的。

这个快速射电暴不仅是迄今为止观测到的距离最远的快速射电暴，而且还释放出异常大量的能量。 事实上，它释放的排放量相当于太阳 30 年来的总排放量，但只用了不到一秒的时间。 这种强大的快速射电暴的发现对于我们理解宇宙具有重大意义。

这次观测的主要见解之一是快速射电暴可用于测量星系之间缺失的物质。 目前估计宇宙质量的方法产生了相互矛盾的答案，并对宇宙学的标准模型提出了挑战。 然而，通过研究快速射电暴，天文学家可以获得对宇宙中物质分布的宝贵见解。

斯威本科技大学教授、该研究的联合首席研究员瑞安·香农（Ryan Shannon）解释说，宇宙中缺失的物质可能隐藏在星系之间的空间中。 这种物质可能非常热且扩散，以至于使用传统技术很难检测到。 然而，快速射电暴甚至能够穿透太空中最空旷的区域并“看到”电离物质。 这使得研究人员能够测量星系之间的物质量，从而提供了一种独特的方式来衡量宇宙。

这个遥远而充满活力的快速射电暴的发现是我们探索宇宙的一个重要里程碑。 通过研究这些神秘的宇宙信号，天文学家不断发现有关宇宙构成和演化的新见解。 这项研究的结果已发表在《科学》杂志上。

来源：

– Nina Massey，宾夕法尼亚州科学通讯员

– 科学杂志