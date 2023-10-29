新发现的遥远快速射电爆发提供了有关宇宙中失踪物质的线索

国际天文学家团队最近的一项突破性发现揭示了迄今为止检测到的最遥远的快速射电暴（FRB）。 这一持续时间不到一毫秒的非凡宇宙事件是由欧洲南方天文台 (ESO) 甚大望远镜 (VLT) 发现的。 这场天体爆炸起源于一个极其遥远的星系，以至于它的光花了惊人的八十亿年才到达我们的观察到。 值得注意的是，研究人员精确定位了源星系，揭示了与任何已知的快速射电暴源相比，它的年龄更老，距离更远。

深入了解 FRB

快速射电爆发是来自外太空的强烈无线电波爆发，持续时间仅不到一秒。 虽然它们的起源在很大程度上仍然是个谜，但这种特殊的快速射电暴因其纯粹的能量释放而具有重要意义。 这次爆发释放出的能量相当于太阳在惊人的 30 年时间内释放出的总能量，但只发生在不到一秒的时间内。 如此令人难以置信的能量水平促使天文学家探索快速射电暴在解开物质缺失的宇宙难题方面的潜力。

揭开失踪物质的面纱

估计宇宙的质量给研究人员带来了巨大的挑战，常常会导致相互矛盾的答案。 然而，对这个遥远的快速射电暴的探测为研究星系之间难以捉摸的缺失物质提供了一个令人兴奋的机会。 目前对宇宙构成的理解在很大程度上依赖于对正常物质的测量，正常物质构成了构建我们熟悉的世界的原子。 令人惊讶的是，当我们仔细观察时，超过一半的预期正常物质似乎缺失了。

探索电离材料

斯威本科技大学教授、该研究的联合首席研究员瑞安·香农 (Ryan Shannon) 表示，快速射电暴可以充当电离物质的探测器。 这种电离物质被认为是存在于星系之间的缺失物质，由于其极高的温度和扩散性，使用传统方法检测起来具有挑战性。 然而，即使在几乎空无一物的空间中，快速射电爆发也具有“看到”所有电子的非凡能力，使研究人员能够测量这种隐藏材料的数量。

揭开 FRB 20220610A 之谜

这次新发现的爆发被命名为 FRB 20220610A，去年 XNUMX 月首次引起人们的关注，当时它被澳大利亚 ASKAP 射电望远镜探测到。 ASKAP 望远镜中的一系列碟形天线可以精确确定爆发的起源。 随后，欧洲南方天文台位于智利的 VLT 望远镜对源星系进行了磨练，揭示了其非凡的年龄和距离。 据信，该星系坐落在一小群正在合并的星系中，这一发现为正在解开的宇宙谜团增添了更多的阴谋。

深入探索未知

正如该研究的共同主要作者、麦格理大学的斯图尔特·赖德所说，这一突破性的发现和随后的研究揭示了快速射电爆发的奥秘。 通过利用 VLT 等先进望远镜的功能，天文学家不断突破我们对宇宙理解的界限。 这一非凡的发现已发表在著名的《科学》杂志上，进一步推动了对外太空最深处的持续探索。

有关快速射电暴 (FRB) 的常见问题解答

什么是快速射电暴？

快速射电爆发（FRB）是源自天体的极其强烈的无线电波爆发。 它们只持续几分之一秒，并且经常在无线电观测中被检测为瞬态事件。

我们对快速射电暴的起源了解多少？

FRB 的确切来源仍然未知。 人们提出了各种理论，包括中子星、黑洞，甚至外星文明。 但迄今为止，尚未找到确凿证据。

为什么快速射电暴很重要？

快速射电暴为天文学家提供了研究和了解宇宙的独特机会。 它们释放的巨大能量和遥远的起源为我们了解宇宙的本质、其缺失的物质以及宇宙中发生的极端天体物理事件提供了宝贵的见解。

如何检测快速射电暴？

FRB 通常通过可以捕获和分析无线电波信号的射电望远镜来检测。 这些望远镜配备了能够发现强烈无线电波爆发的先进仪器。

FRB 能告诉我们关于宇宙的什么信息？

研究快速射电暴可能有助于解开宇宙的关键谜团，例如星系之间缺失的物质。 通过了解物质的组成和分布，天文学家可以加深对宇宙学和塑造宇宙的基本力量的理解。

（来源：科学杂志）