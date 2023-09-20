美国宇航员弗兰克·鲁比奥将在破纪录的太空飞行后返回家园

美国宇航员弗兰克·卢比奥在完成美国人最长的单次太空飞行后即将返回地球。 11月XNUMX日，他打破了此前美国人连续太空飞行时间最长的纪录，并将于周四在太空中完成一整年的生活。 卢比奥表达了他对与家人团聚、享受新鲜食物并在抵达时体验沉默的期待。

卢比奥原本计划执行为期六个月的任务，但由于联盟号飞船检测到冷却剂泄漏，计划发生了变化。 这导致了延误，并将他在国际空间站的停留时间延长了一年。 卢比奥承认，与亲人分离的一年造成了心理损失，他强调在空间站“无情的环境”中保持精神坚强的重要性。

在太空期间，卢比奥从事了各种科学项目，包括研究细菌如何适应太空飞行以及运动在长期任务中如何影响人类。 他最喜欢的项目之一涉及研究番茄植株的生长和发育，这可以为在太空中大规模种植农作物提供见解。

卢比奥还谈到了空间站上的友情以及对新来者的支持。 他对机组同事在独特的太空环境中学习基本任务时提供的指导表示感谢。

在成为宇航员之前，卢比奥曾在美国陆军服役并就读于医学院。 他对返回地球既兴奋又不确定，因为在长时间处于零重力状态后，他的身体需要时间来重新适应重力的影响。

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