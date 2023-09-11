宇航员弗兰克·鲁比奥打破美国宇航员最长太空任务记录

宇航员弗兰克·鲁比奥创造了美国宇航员最长太空任务的新纪录。 他已在近地轨道停留超过 355 天，超过了美国宇航局退休宇航员马克·范德·黑 (Mark Vande Hei) 保持的先前纪录。 卢比奥目前在国际空间站上，预计几周后将达到另一个里程碑，届时他将在轨道上度过至少 371 天，成为第一个在微重力环境中度过超过一个日历年的美国人。

卢比奥的使命最初并不是为了打破记录。 他和他的船员最初计划执行为期六个月的任务，但航天器中的冷却剂泄漏迫使他们延长了停留时间。 该飞船被认为返回不安全，因此卢比奥的返回日期被推迟到九月。 替换航天器将与新机组​​人员一起发射，让卢比奥返回地球。

为了纪念他的成就，卢比奥录制了与范德黑的对话，该对话将由美国宇航局播出。 该机构赞扬了卢比奥的奉献精神，并承认他在为未来几代宇航员铺平道路方面所发挥的作用。

虽然卢比奥停留 371 天不会打破最长太空任务的世界纪录，但这是一个重要的里程碑。 目前这一纪录由俄罗斯宇航员瓦列里·波利亚科夫保持，他在俄罗斯和平号空间站的轨道上连续呆了 437 天。 然而，卢比奥的成就对于美国宇航员来说又向前迈出了一步。

美国在太空中连续停留天数最多的纪录此前由范德黑保持，他的任务延长了以容纳更多的宇航员。 太空累计天数最长记录由俄罗斯宇航员根纳迪·帕达尔卡保持，而美国宇航员佩吉·惠特森则保持着太空累计天数最多记录。

卢比奥的空间站之旅是美国宇航局和俄罗斯联邦航天局之间人员交换协议的一部分。 尽管地缘政治紧张，美国和俄罗斯之间的伙伴关系对于持续的太空探索仍然至关重要。

来源：

– CNN 文章：[添加 URL]

– NASA 声明：[添加 URL]