NASA 警告小行星 2023 TM3 接近

美国宇航局 (NASA) 宣布，一颗名为小行星 2023 TM3 的小行星将于今天以比月球更近的距离掠过地球。 虽然这颗小行星的近距离接近听起来令人震惊，但由于其体积小，它不会构成威胁。

小行星 2023 TM3 属于阿顿小行星群，它们是半长轴小于地球的近地小行星 (NEA)。 它的宽度估计约为 47 英尺，几乎和房子一样大。

NASA 一直在利用哈勃太空望远镜和詹姆斯·韦伯太空望远镜等太空望远镜以及黎明号、OSIRIS-REx 和隼鸟 2 号等航天器研究小行星。 这些努力旨在跟踪和监测小行星，以了解它们的行为和对地球的潜在影响。

小行星2023 TM3正以每小时58,306公里的速度向地球行进，接近航天器的速度。 它将在距离地球仅103,000公里的地方经过，大约是地球与月球之间距离的三分之一。

尽管距离很近，美国宇航局保证这颗小行星不被视为威胁。 这并不是小行星 2023 TM3 第一次接近地球。 它于1988年首次近距离接近地球，距离地球1万公里。 在今天的接近之后，下一次与这颗小行星的近距离接触预计将发生在 16 年 2032 月 5.7 日，届时它将在距离地球 XNUMX 万公里的地方经过。

跟踪和研究小行星对于了解潜在的撞击风险和制定行星防御策略至关重要。 太空中有超过 1 万颗已知小行星，NASA 监测这些天体的努力对于保护我们的星球非常重要。

来源：

– NASA（美国国家航空航天局）

– 哈勃太空望远镜

——詹姆斯韦伯太空望远镜

– 黎明号飞船

– OSIRIS-REx 航天器

–隼鸟2号航天器