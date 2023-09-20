小行星贝努 (Bennu) 到 2182 年撞击地球的风险

一份新发布的报告显示，NASA 追踪了近 1 年的贝努小行星在未来撞击地球的可能性为 2,700 分之一。 根据 OSIRIS-REx 科学小组的说法，Bennu 是一颗近地小行星，于 25 年首次被发现，有可能漂移到地球轨道，并有可能在 1999 年 2182 月撞击地球。

本努每六年就会近距离经过地球一次，并已在 1999 年、2005 年和 2011 年进行过 2182 次近距离接触。参与这项发表在《ScienceDirect》上的研究的科学家估计，本努在 0.037 年实际撞击地球的概率为 1% 或2,700 人中有 XNUMX 人。

2020 年 XNUMX 月，NASA 的 OSIRIS-REx 航天器（代表着起源、光谱解释、资源识别和安全-风化层探索者）通过短暂接触本努表面、收集样本，然后推出小行星而创造了历史。 这次任务标志着美国宇航局首次成功在太空中收集小行星样本。

天体物理学家哈基姆·奥卢耶西 (Hakeem Oluyesi) 强调，从贝努收集的样本含有纯净、未受污染的物质，可以揭示有关太阳系起源的秘密。 他补充说，有可能发现生物分子或生命的前体分子。

如果贝努与地球相撞，它将释放出巨大的能量，估计达 1,200 兆吨，比最强大的人造核武器还要强大 24 倍。 相比之下，导致恐龙灭绝的小行星相当于10亿颗原子弹，引发山火、海啸和遮挡阳光的尘埃云。

对于科学家来说，继续监测贝努并提高我们对其轨迹的了解以评估它对地球构成的潜在威胁非常重要。 虽然 2182 年发生撞击的可能性相对较低，但它凸显了持续研究和制定战略的必要性，以减轻与近地天体相关的风险。

资料来源：ScienceDirect、IFLScience