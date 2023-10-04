NASA 警告小行星 Bennu 在 2182 年撞击地球的可能性很小

根据美国宇航局 (NASA) 最近的一项理论，小行星贝努 (Bennu) 可能会在 24 年 2182 月 2012 日与地球相撞。这一预测是在臭名昭著的玛雅历法预测世界将于 600 年结束之后数年进行的，幸运的是，该预测并未实现。 NASA 已证实，虽然可能性极小，但潜在影响将导致坠机地点 XNUMX 英里半径范围内的破坏，但不会导致全球灭绝。

Bennu 是一颗 B 型小行星，直径约为 500 米，每 1.2 年绕太阳运行一周。 它每六年就会靠近地球一次，这使得科学家们相信在22世纪后期存在轻微的碰撞风险。 这颗小行星的大小约为被认为导致恐龙灭绝的小行星的一半。

美国宇航局已经在制定一项计划，以防止贝努与地球相撞。 如果小行星撞击，其威力相当于22颗原子弹。 该航天局的目标是制定战略，以转移或摧毁未来来自小行星的潜在威胁。

在最近的新闻中，美国宇航局的起源、光谱解释、资源识别和安全-风化层探索者 (OSIRIS-REx) 团队成功地从贝努收集了岩石和尘埃样本。 这项任务将帮助科学家更多地了解可能对地球构成威胁的潜在危险小行星的成分和特征。

对于科学家来说，继续监测和研究像贝努这样的近地小行星，以更好地了解这些物体并制定保护我们的星球免受潜在影响的策略至关重要。 美国宇航局在小行星研究和缓解方面的持续努力凸显了行星防御的重要性以及对潜在宇宙威胁保持警惕的必要性。

来源：

– 内部历史 Instagram 页面

– 小行星 Mission.org

–美国宇航局