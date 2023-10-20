逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

比月球更近的小行星：小行星 2023 TK15 接近地球

By加布里埃尔博塔

20月 2023日，XNUMX
比月球更近的小行星：小行星 2023 TK15 接近地球

美国国家航空航天局 (NASA) 发出警报称，一颗小行星将以近 379,994 公里的距离掠过地球，甚至比月球还要近。 这颗小行星被命名为小行星 2023 TK15，预计将于 20 年 2023 月 XNUMX 日最接近地球。

小行星 2023 TK15 属于阿波罗近地小行星群，其中包括半长轴大于地球的穿过地球的岩石。 这些小行星以 1862 年卡尔·莱因姆斯 (Karl Reinmuth) 发现的阿波罗小行星命名。 美国宇航局一直在努力追踪这些近地天体，以确保地球的安全。

科学家利用NEOWISE望远镜、阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列（ALMA）和卡塔琳娜巡天等先进技术发现了小行星2023 TK15。

这颗小行星以每小时约 79,085 公里的速度行驶，比航天飞机还要快，它已经在路上了。 它将在距离地球 379,994 公里的地方经过地球，比月球与地球的距离 384,400 公里还要近。

尽管小行星 2023 TK15 距离很近，但由于其尺寸相对较小，因此被认为不具有威胁性。 NASA 估计其宽度在 130 至 150 英尺之间，大约相当于客机的大小。 这次遭遇标志着这颗小行星首次被归类为近地天体（NEO），美国宇航局喷气推进实验室（JPL）已确认未来不会有任何接近，称其为“可能是最后一次近距离接触”。

有趣的是，这一事件是在最近的其他几次小行星飞越之后发生的。 13月2023日，小行星1 TC2023、小行星4 TB2021、小行星14 NT2023、小行星5 TU2023和小行星4 TD1.7也距离地球最近。 这些小行星体积较大，以每小时 XNUMX 万公里的速度接近地球。

由于小行星的潜在影响仍然是人们关注的话题，进一步的研究和监测工作对于确保地球的安全至关重要。

By 加布里埃尔博塔

相关帖子

科学

旧石器时代的女性也是猎人：挑战传统性别角色

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

研究表明气候变化导致南极海冰急剧减少

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

科学家调查火星上潜在的泥湖是否存在生命迹象

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚

你错过了

科学

旧石器时代的女性也是猎人：挑战传统性别角色

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

研究表明气候变化导致南极海冰急剧减少

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

科学家调查火星上潜在的泥湖是否存在生命迹象

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

研究人员确定了重大火星地震的来源

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论