比月球更近的小行星：小行星 2023 TK15 接近地球

美国国家航空航天局 (NASA) 发出警报称，一颗小行星将以近 379,994 公里的距离掠过地球，甚至比月球还要近。 这颗小行星被命名为小行星 2023 TK15，预计将于 20 年 2023 月 XNUMX 日最接近地球。

小行星 2023 TK15 属于阿波罗近地小行星群，其中包括半长轴大于地球的穿过地球的岩石。 这些小行星以 1862 年卡尔·莱因姆斯 (Karl Reinmuth) 发现的阿波罗小行星命名。 美国宇航局一直在努力追踪这些近地天体，以确保地球的安全。

科学家利用NEOWISE望远镜、阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列（ALMA）和卡塔琳娜巡天等先进技术发现了小行星2023 TK15。

这颗小行星以每小时约 79,085 公里的速度行驶，比航天飞机还要快，它已经在路上了。 它将在距离地球 379,994 公里的地方经过地球，比月球与地球的距离 384,400 公里还要近。

尽管小行星 2023 TK15 距离很近，但由于其尺寸相对较小，因此被认为不具有威胁性。 NASA 估计其宽度在 130 至 150 英尺之间，大约相当于客机的大小。 这次遭遇标志着这颗小行星首次被归类为近地天体（NEO），美国宇航局喷气推进实验室（JPL）已确认未来不会有任何接近，称其为“可能是最后一次近距离接触”。

有趣的是，这一事件是在最近的其他几次小行星飞越之后发生的。 13月2023日，小行星1 TC2023、小行星4 TB2021、小行星14 NT2023、小行星5 TU2023和小行星4 TD1.7也距离地球最近。 这些小行星体积较大，以每小时 XNUMX 万公里的速度接近地球。

由于小行星的潜在影响仍然是人们关注的话题，进一步的研究和监测工作对于确保地球的安全至关重要。