蛋白质宇宙图谱：发现新的蛋白质家族和折叠

巴塞尔大学和SIB瑞士生物信息学研究所的研究人员在蛋白质科学领域取得了突破性的发现。 利用深度学习的力量，他们已经识别出数百个新的蛋白质家族，甚至是一种新的预测蛋白质折叠。 他们的研究结果发表在著名杂志《自然》上。

得益于革命性的人工智能工具AlphaFold，高精度蛋白质结构预测已成为现实。 该工具经过数十年蛋白质数据的训练，为蛋白质形状提供了宝贵的见解。 仅去年一年，AlphaFold 就成功模拟了惊人的 215 亿个蛋白质，其中包括那些尚未通过实验方法进行广泛研究的蛋白质。

由 Torsten Schwede 教授和 Joana Pereira 教授领导的研究小组利用 AlphaFold 丰富的蛋白质信息构建了一个由 53 万个蛋白质组成的交互式网络。 在这个网络中，他们鉴定了 290 个新的蛋白质家族，并发现了一种类似于花朵形状的独特蛋白质折叠。

为了使科学界能够访问该网络，该团队开发了一个名为“蛋白质宇宙图集”的交互式网络资源。 该平台允许科学家、学生和教师探索蛋白质的多样性，从结构到功能再到进化。

基于深度学习的工具在这一发现中发挥了至关重要的作用。 通过利用这些工具，该团队能够利用人工智能的力量来发现蛋白质网络的新见解。 这一突破对从基础研究到药物开发和蛋白质工程的各个领域都具有重大影响。

研究团队的工作得到了SIB的资助，凸显了人工智能整合在生命科学资源中的重要性。 这项研究证明了深度学习和智能算法在科学研究中的变革潜力。

总之，蛋白质宇宙图谱为研究人员和教育工作者探索蛋白质的隐藏世界提供了令人兴奋的可能性。 凭借其大量的蛋白质家族和折叠，该资源有望促进蛋白质科学领域的进一步发现和进步。

来源：

– 巴塞尔大学

– SIB 瑞士生物信息学研究所