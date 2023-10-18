天文学的未来：人工智能和明亮瞬态测量机器人

人工智能（AI）一直是争论的话题，讨论的范围从它拯救世界的潜力到它带来毁灭的潜力。 在科幻小说《戴维斯夫人》中，一个名为戴维斯夫人的强大人工智能成为人类社会不可或缺的一部分。 然而，并不是每个人都盲目信任这项技术，因为持怀疑态度的修女西蒙娜与戴维斯夫人达成了一项协议，其中涉及寻找并摧毁圣杯。

在现实世界中，人工智能已经应用于各个领域，包括天文学。 最近，由西北大学研究人员领导的国际天文学家团队推出了一种新的人工智能天文学工具，称为明亮瞬态测量机器人（BTSbot）。 该工具旨在自动化识别候选超新星的繁琐过程。

BTSbot 与机器人望远镜合作，在没有任何人类参与的情况下成功识别、确认和分类了一颗以前未被发现的超新星。 这一突破标志着一系列机器人和人工智能算法首次共同合作做出这样的发现。 通过将人类从这一过程中剔除，天文学家有更多的时间来分析观测结果并提出新的假设。

超新星的发现过程通常涉及手动检查在不同时间拍摄的天空同一部分的多张图像。 这个耗时的过程对于识别新出现的光源（可能是超新星）是必要的。 一旦确定了候选者，天文学家必须收集光谱数据以确定其性质。 BTSbot 等自动化工具简化了这一过程，使天文学家能够专注于更令人兴奋的数据解释工作。

为了训练 BTSbot，该团队使用了 1.4 万张档案图像，包括已确认的超新星和其他临时光源的图像。 通过比较天空的多个图像，人工智能系统识别候选超新星，并与机器人望远镜协调以获得光谱数据。 然后将数据发送进行分析，并在线共享完整的结果。

在科学家们不断探索人工智能的边界和应用的同时，BTSbot 等工具提高了天文研究的效率。 通过自动化某些任务，人工智能为天文学家腾出了宝贵的时间来更深入地研究他们的观察并揭开宇宙的奥秘。 只要人工智能继续专注于探索宇宙，它造福人类的潜力是巨大的。

来源：

– 戴维斯夫人（Peacock 直播）

– 西北大学研究团队