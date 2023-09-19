阿盖尔火山研究确定了寻找新钻石矿床的线索

科廷大学的研究人员在对西澳大利亚阿盖尔火山富含钻石的岩石的研究中取得了重大发现。 他们发现了形成珍贵粉红钻石所必需的缺失的第三种成分。 这一发现可能会对全球寻找新钻石矿床产生深远影响。

这项发表在《自然通讯》上的研究表明，除了地球深处的碳和板块碰撞产生的力之外，地球表面粉红色钻石的存在还需要大陆在大陆分裂过程中“拉伸”数亿年。几年前。 这种拉伸在地壳中产生了缝隙，携带钻石的岩浆可以通过这些缝隙上升。

首席研究员 Hugo Olierook 博士解释说，阿盖尔星估计已有 1.3 亿年的历史，比之前认为的要早 100 亿年。 它的形成与古代超级大陆的分裂有关。 阿盖尔钻石矿床所在地区是金伯利地区与澳大利亚北部碰撞的结果，在这片土地上留下了永远无法完全愈合的伤痕。

奥利鲁克博士强调，深层碳、大陆碰撞和土地伸展的结合对于寻找粉红色钻石至关重要。 他认为，通过识别这三种成分，就有可能发现新的钻石矿床，类似于著名的阿盖尔矿，该矿曾经是世界上最大的天然钻石来源。

然而，奥利鲁克博士承认，寻找新的粉红钻石矿床将带来挑战。 大多数钻石矿床是在古代大陆中部发现的，因为暴露的火山更容易定位。 阿盖尔火山位于两个古老大陆的交汇处，出产了世界上 90% 以上的粉红钻石。

力拓的合著者兼首席地质学家 Murray Rayner 强调了阿盖尔火山的年龄和位置对于了解这些稀有珍贵宝石的形成的重要性。 这项研究是由科廷大学约翰·德拉特中心、矿物系统时间表组和地球动力学研究组的研究人员进行的。

总之，识别新钻石矿床所需的第三条线索的发现为钻石勘探开辟了新的可能性。 研究人员现在对粉红色钻石形成所需的条件有了更好的了解，并将继续在澳大利亚和其他地区寻找潜在的含钻石火山。

资料来源：科廷大学，自然通讯。