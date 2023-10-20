新研究表明超密度小行星可能含有超重元素

最近的一项研究发现，太阳系中的某些超高密度小行星可能由地球上从未观察到的超重元素组成。 这些小行星的密度远远大于地球上发现的常规物质，这使得它们的成分独特且对科学家来说很有趣。

一个例子是小行星 33 Polyhymnia，它位于火星和木星之间的主要小行星带。 Polyhymnia 的密度如此之大，无法与地球上的任何东西相比。 这使得研究人员相信它和其他类似的小行星可能由未发现的物质组成，这些物质无法用传统物理学来解释。

这项研究由亚利桑那大学的约翰·拉菲尔斯基 (Johann Rafelski) 和他的同事进行，重点关注紧凑型超密天体 (CUDO)。 这些天体的质量密度大于锇，锇是地球上密度最大的天然元素。 研究人员提出，像Polyhymnia这样的小行星可能由原子序数高于118的元素组成，这是以前从未观察到的。

这项研究已被《European Physical Journal Plus》接受发表，研究表明，原子序数 164 附近可能存在一个“核稳定岛”，其中可能存在超重元素。 尽管原子序数超过 118 的元素目前在理论上是不稳定的，但预计这些元素的密度将在元素周期表中进一步增加。

如果确认小行星带中的某些小行星含有无法获得的元素，它们可能成为未来采矿任务的目标。 从我们自己的太阳系内获得超重元素的可能性，即使是那些目前不稳定或未被观测到的元素，也是一个令人兴奋的前景。

总之，这项研究强调了超密度小行星中可能存在超重元素，这可以为我们太阳系的组成提供重要的见解，并为未来的探索和资源开采开辟新的途径。

资料来源：超重元素和超密物质，施普林格