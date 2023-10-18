研究发现，与机器人一起工作可能会导致社交游荡

柏林工业大学的科学家最近进行的一项研究发现，与机器人一起工作可能会导致社交游荡，即个人放松并让同事做工作。 研究人员调查了人类在与机器人一起工作时是否表现出社交惰性。

科学家们进行了一项模拟工业缺陷检查任务，向参与者提供电路板的图像，并必须检查它们是否有错误。 一半的参与者被告知电路板已经被机器人检查过，而另一半则没有得到这一信息。

乍一看，机器人的存在似乎对参与者的行为和表现没有影响。 然而，经过仔细检查，研究人员发现，那些了解机器人之前检查情况的人在任务的后期阶段发现的缺陷较少。 这表明了一种被称为“看而不见”的现象，即当人们依赖技术时，人们在执行任务时的精神投入会减少。

该研究的作者还警告说，这种动力的丧失和对细节关注的减少可能会产生安全影响，特别是在双重检查很常见的行业。 他们承认他们的研究存在一些局限性，包括实验室环境以及参与者不直接与机器人一起工作的事实。

需要进一步的研究来探讨这个问题在实际工作环境中的严重程度及其对工作成果的影响。 随着人机协作技术的不断进步，了解与机器人合作的潜在负面影响至关重要。

来源：

– Cymek, DH, Onnasch, L. (2021)。 人机协作中的社交惰化：情景参与和排斥的案例。 机器人与人工智能领域的前沿.

– 图片：Unsplash