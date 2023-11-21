北极气象卫星：增强北极天气预报

一项开创性的任务正在进行中，以彻底改变北极的天气预报。 欧洲航天局（ESA）开发的北极气象卫星旨在解决该地区缺乏准确短期预报数据的问题。 这颗卫星通过新太空方法仅用 36 个月就建成，现已从瑞典的 OHB 运往德国进行一系列关键测试。

对地静止轨道和极轨道上的传统卫星为天气预报提供了宝贵的数据。 然而，由于地球静止卫星的能见度不足，对北极的监测还不够。 北极气象卫星作为潜在的 EPS-Sterna 星座的原型，旨在改变这一现状。

EPS-Sterna 任务设想在三个轨道平面上建立一个由六颗微型卫星组成的星座，以提供来自地球上每个位置的连续温度和湿度数据流。 该星座将使北极地区的短期天气预报或“临近预报”成为可能，并改善全球天气预报。 这组六颗微型卫星将补充三次。

在 EPS-Sterna 任务成为现实之前，北极气象卫星原型必须证明其有效性。 该卫星配备了最先进的 19 通道交叉轨道扫描微波辐射计，旨在在所有天气条件下提供高分辨率的大气湿度和温度探测。

该卫星已经过关键测试，包括验证卫星与任务控制中心之间的链接。 它目前正在德国 IABG 进行环境测试活动，它将暴露在升空振动、噪音和轨道上经历的极端温度条件下。 完成这些测试后，卫星将返回瑞典的 OHB 进行最终检查，然后被运送到 SpaceX 位于加利福尼亚州范登堡的发射场。

北极气象卫星的预计发射日期为 1 年 2024 月 9 日，由猎鹰 XNUMX 号火箭发射。 如果成功，这次任务将标志着提高北极及其他地区天气预报能力的一个重要里程碑。

常见问题解答

北极气象卫星的目的是什么？

北极天气卫星旨在改善北极地区的天气预报，目前北极地区缺乏准确的短期数据。

EPS-Sterna 星座是什么？

EPS-Sterna 任务是一个由六颗微型卫星组成的潜在星座，将提供地球上每个位置的连续温度和湿度数据，从而实现短期天气预报并增强全球天气预报。

北极气象卫星何时发射？

该卫星计划于 1 年 2024 月 9 日搭载猎鹰 XNUMX 号火箭发射升空。

卫星将如何为天气预报做出贡献？

该卫星配备了19通道交叉轨道扫描微波辐射计，将在所有天气条件下收集高分辨率的湿度和温度数据，提高北极和全球天气预报的准确性。