新发现小行星将近距离掠过地球

近年来，人们普遍认为小行星撞击是恐龙灭绝的最可能原因。 阿尔瓦雷斯假说是解释这一灭绝事件的流行理论，它认为大约 65 万年前一颗小行星与地球相撞，导致众多恐龙物种灭绝。 支持这一理论的证据包括发现了位于墨西哥尤卡坦半岛下方的撞击坑，即希克苏鲁伯陨石坑。 根据假设，小行星的撞击会引发巨大的潮汐波并形成一个 140 公里宽的陨石坑。 碎片会被喷射到太空中，使地球陷入类似核冬天的情况，最终导致恐龙的灭亡。

在最近的一项进展中，负责监测近地天体（NEO）的美国宇航局国防协调办公室（PDCO）揭示了一颗预计今天将近距离掠过地球的小行星。 这颗岩石被 NASA 近地天体研究中心 (CNEOS) 指定为小行星 2023 UH，预计将于 2.5 月 20 日距离地球 39,932 万公里。目前，它正以约 XNUMX 公里的速度冲向地球每小时，略低于洲际弹道导弹（ICBM）的速度。

小行星 2023 UH 属于阿波罗近地小行星群，是一类与地球轨道相交且半长轴大于地球轨道的太空岩石的一部分。 这些小行星以 1862 年阿波罗小行星命名，该小行星由德国天文学家 Karl Reinmuth 在 1930 世纪 XNUMX 年代首次发现。

NASA 还提供了有关小行星 2023 UH 大小的信息，指出由于其相对较小的大小，它未能被归类为“潜在危险小行星”。 这颗小行星的宽度在 52 至 118 英尺之间，其大小与飞机相当。

此外，另外两颗小行星，小行星 2023 TK15 和小行星 2020 UR，预计今天也将经过地球，与小行星 2023 UH 一起近距离接近。

来源：

– 阿尔瓦雷斯假说：科学共识

– 希克苏鲁伯陨石坑：科学共识

– NASA 国防协调办公室 (PDCO)：NASA 网站

– 近地天体研究中心 (CNEOS)：NASA 网站