研究表明，南极洲冰架因迅速缩小而面临危险

科学家最近发现，南极洲正面临冰架迅速萎缩的危机。 利兹大学研究人员对 100,000 万张卫星雷达图像进行的综合分析显示，过去 40 年，南极洲 25% 的冰架体积显着缩小。 这种令人担忧的趋势在南极洲西半部尤其明显，该地区更容易受到温暖海水的影响，并且冰架正在经历快速侵蚀。

冰架是该地区冰川的重要稳定器，可以作为减缓冰流入海洋的支撑物。 这些冰架的减少增加了冰盖的冰流失速度，对全球海平面构成重大威胁。 研究发现，在南极洲周围的 162 个冰架中，有 71 个冰架的体积已经缩小，向海洋释放了惊人的 67 万亿吨融水。

盖茨冰架和松岛冰架被认为是受影响最严重的，分别损失了 1.9 万亿吨和 1.3 万亿吨冰。 这些发现令人震惊，因为它们表明几乎一半的冰架正在缩小，并且没有恢复的迹象，这与研究人员的预期相反。

卫星在监测南极洲冰架方面发挥了至关重要的作用。 欧洲的哥白尼哨兵一号和欧空局的 CryoSat 等任务为科学家测量冰高度的变化并计算实际冰体积的变化提供了宝贵的数据。 这些任务，尤其是欧洲航天局的 CryoSat，在监测极地环境方面发挥了重要作用。

这项研究强调了立即采取全球行动应对气候变化及其影响的迫切需要。 南极洲冰架的持续萎缩可能会对全球海平面和海洋环流模式产生灾难性后果。 采取紧急和果断的措施来维护地球气候的微妙平衡和海洋的稳定至关重要。

来源：

–《科学进展》期刊研究

–利兹大学

– 欧空局的地球观测科学促进社会计划