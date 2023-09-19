南极洲海冰的惊人减少引发了对全球变暖的担忧

卫星数据显示，南极洲周围的海冰水平在冬季达到了前所未有的低水平，这表明该地区出现了令人担忧的趋势，该地区此前被认为能够抵御全球变暖的影响。 这一事态发展引起了科学家们的警惕，他们断言，创纪录的温暖海洋、洋流和风的变化以及厄尔尼诺现象等因素的结合可能导致了海水数量的下降。

南极洲巨大的冰盖通过反射太阳的能量并冷却周围的水，在调节地球温度方面发挥着至关重要的作用。 然而，如果南极洲继续失去冰，它可能会从地球的冷却系统转变为热源。 目前南极海洋表面的海冰覆盖面积不到17万平方公里，比1.5月份的典型平均水平低XNUMX万平方公里，也大大低于此前冬季海冰覆盖面积的最低记录。 消失的冰面积大约是不列颠群岛面积的五倍，可能对地球的气候产生深远的影响。

科学家们担心海冰减少对南极洲和全球气候的影响。 在国家冰雪数据中心监测海冰的沃尔特·迈耶博士对海冰的显着恢复并不乐观。 尽管了解今年海冰减少的确切原因仍然是一个谜，但低海冰水平被认为是今年全球和海洋温度出现大量高温记录的一个关键指标。 专家认为，南极洲的脆弱性正变得越来越明显。

除了研究对南极洲和全球气候的影响外，科学家们还在进行研究和观察，以更好地了解冬季冰层消失背后的原因。 异常温暖的海洋、洋流的变化以及影响南极温度的风被认为是重要的影响因素。 太平洋地区正在发展的厄尔尼诺天气模式也可能对海冰减少起到一定作用，尽管目前其强度相对较弱。

南极洲海冰的减少不仅对该地区而且对全世界沿海社区都构成重大风险。 陆地冰损失导致海平面上升可能导致破坏性风暴潮，威胁数百万人。 南极洲冰盖发生的变化与预测的最坏情况相符，凸显了解决全球变暖及其对地球脆弱生态系统影响的迫切需要。

来源：

– 国家冰雪数据中心

- 英国广播公司的新闻