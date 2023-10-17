新研究显示南极洲冰架显着减少

最近由欧空局地球观测科学促进社会计划资助的一项研究表明，过去 40 年来，南极洲 25% 的冰架体积显着减少。 这一令人震惊的发现凸显了气候变化对最南端大陆的影响不断升级。

冰架充当屏障，减缓冰流入海洋，在稳定南极洲冰川方面发挥着至关重要的作用。 然而，随着这些冰架的缩小，冰盖的冰流失速度加快，对全球海平面构成重大威胁。

由利兹大学科学家领导的研究小组分析了 100,000 万张卫星雷达图像，得出了结论。 他们发现，在南极洲周围的 162 个冰架中，有 71 个冰架的体积显着减少。 这些不断缩小的冰架总共向海洋释放了约 67 万亿吨融水。

研究表明，暴露在温暖海水中的南极洲西半部的冰架经历了快速侵蚀。 相比之下，东半部受到沿海冷水带的保护，冰损失较少。

研究期间冰损失最大的冰架包括盖茨冰架（损失了 1.9 万亿吨冰）和松岛冰架（损失了 1.3 万亿吨冰）。 另一方面，阿默里冰架由于位于较冷的水域，增加了 1.2 万亿吨冰。

研究人员惊讶地发现，几乎一半的冰架没有显示出恢复的迹象，这与他们预期的短期缩小然后缓慢再生的预期相反。 利兹大学研究员本杰明·戴维森博士对这一发现发表了评论，他表示：“许多冰架已经严重恶化，其中 48 个冰架在短短 30 年内就损失了超过初始质量的 25%。 这进一步证明南极洲正在因气候变暖而发生变化。”

在监测极地地区时，配备雷达仪器的卫星，例如欧洲的哥白尼哨兵一号任务和欧空局的CryoSat，在为这项研究提供数据方面发挥了至关重要的作用。 这些卫星使科学家能够测量冰高度的变化并计算实际冰体积的变化。

这项研究的结果强调迫切需要采取全球行动来应对气候变化的影响。 随着南极洲冰架继续缩小，对全球海平面和海洋环流模式的影响可能是灾难性的。

来源：

– 欧空局的地球观测科学促进社会计划

–利兹大学

– 科学进展杂志