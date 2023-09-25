南极海冰创历史新低，引发人们对气候变化影响的担忧

根据美国国家冰雪数据中心（NSIDC）的数据，南极洲周围的海冰范围在冬季达到历史最低水平。 这一事态发展引起了科学家对气候变化对南极地区加速影响的担忧。 海冰覆盖范围的减少可能会给企鹅等依赖海冰繁殖和养育后代的动物带来可怕的后果。 此外，白冰反射回太空的阳光减少也会导致全球变暖。

10月16.96日，南极海冰面积达到1979万平方公里的峰值，这是自1年有卫星记录以来的最低冬季最大值。这比1986年创下的冬季记录减少了约XNUMX万平方公里。NSIDC高级科学家沃尔特·迈尔 (Walt Meier) 将今年描述为“极端破纪录的一年”。

虽然北极已经经历了气候变化的重大影响，并且海冰在过去十年中迅速恶化，但对南极海冰的影响却不太确定。 然而，该地区最近出现的历史最低条件引起了科学家的担忧，气候变化可能最终会在南极洲显现出来。

本月早些时候发表在《通讯地球与环境》杂志上的一项研究表明，海洋温度升高（主要由人为温室气体排放引起）导致了自 2016 年以来海冰水平的下降。这一发现与减少温室气体排放的需要是一致的气体排放以保护脆弱的生态系统和世界冰冻地区。

需要进一步的分析和研究来充分了解南极洲海冰水平创历史新低的影响，但采取措施缓解气候变化并减少对地球的负面影响至关重要。

来源：

- 路透社