南极臭氧空洞：揭示影响恢复的复杂因素

尽管有法规禁止消耗臭氧层化学品，但几十年来一直备受关注的南极臭氧空洞在仲春期间继续加深。 虽然 1987 年《蒙特利尔议定书》成功限制了会消耗臭氧层的氯氟烃 (CFC) 的使用，但最近的研究表明，可能还有其他因素在起作用。

新西兰奥塔哥大学研究人员在《自然通讯》杂志上发表的一项新研究表明，尽管氟氯化碳减少，南极臭氧空洞覆盖的面积并未显着减少。 此外，洞的中心表明臭氧水平随着时间的推移而下降。

据合著者安妮卡·塞帕拉（Annika Seppala）称，大气对气候条件变化（可能是由于气候变化）的反应可能正在影响恢复过程。 这些大气变化可能掩盖了氟氯化碳减排取得的进展。 虽然臭氧空洞已于 26 月晚些时候出现，这可能表明臭氧空洞正在恢复，但该研究强调，在 2004 月份，臭氧空洞通常达到最大时，平流层中层的臭氧水平从 2022 年到 XNUMX 年下降了 XNUMX%。

主要作者 Hannah Kessenich 强调，《蒙特利尔议定书》和 CFC 减排仍在按计划进行，但研究结果表明，最近出现的大臭氧空洞可能不仅仅归因于 CFC。 该分析排除了 2002 年和 2019 年的数据，当时的异常事件（例如极地涡旋突然破裂）导致臭氧洞明显缩小。

外部事件对臭氧水平的影响不容忽视。 此前的研究表明，2020年澳大利亚的大规模山火使臭氧空洞恶化了10%。 此外，据信 2022 年汤加附近的洪加-汤加-洪加-哈派火山喷发也影响了近期的臭氧水平。

虽然一些专家对该研究结果提出质疑，认为排除特定年份会引起对数据选择的担忧，但该研究为影响南极臭氧空洞恢复的复杂和多方面因素提供了重要见解。

常见问题解答

问：南极臭氧空洞是如何形成的？

南极臭氧空洞主要是由于存在臭氧消耗化学物质而形成的，例如氯氟烃（CFC），它们在大气中积聚。 这些化学物质在阳光下分解，释放出氯和溴原子，破坏臭氧分子。

问：臭氧层破坏有哪些危害？

臭氧消耗使得更多来自太阳的紫外线 (UV) 辐射到达地球表面。 暴露于过度的紫外线辐射可能会导致各种健康问题，包括皮肤癌、白内障和海洋生态系统的破坏。

问：如今 CFC 仍在使用吗？

不可以，由于 1987 年《蒙特利尔议定书》实施全球禁令，气雾剂、冰箱或其他消费品中不再使用 CFC。 替代品和更环保的替代品已经开发和实施。