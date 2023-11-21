尽管化学物质减少，南极臭氧空洞仍在继续加深

新的研究表明，尽管全球禁止使用氯氟烃（CFC）——这种化学物质会耗尽地球免受有害太阳辐射的屏障，但在过去的二十年中，南极臭氧层的空洞在仲春时节一直在扩大。 臭氧层位于地球表面上方 11 至 40 公里处，在过滤掉大部分太阳紫外线辐射方面发挥着至关重要的作用，而紫外线辐射可能导致皮肤癌和白内障。

1987 年《蒙特利尔议定书》成功地消除了气溶胶和冰箱中氟氯化碳的使用，旨在填补臭氧空洞并将其水平恢复到 1980 年的水平。最近联合国支持的一项评估预计，南极臭氧层可在 2066 年左右恢复预计北极地区将在 2045 年恢复，世界其他地区将在 XNUMX 年内恢复。

然而，尽管氟氯化碳减少了，新西兰奥塔哥大学的研究人员通过《自然通讯》杂志上的研究发现，南极臭氧空洞覆盖的面积并没有明显减少。 事实上，随着时间的推移，洞中心的臭氧水平一直在下降。

该研究的主要作者 Hannah Kessenich 强调，《蒙特利尔议定书》和 CFC 削减工作仍在取得进展。 然而，研究结果表明，其他可能与气候变化有关的因素可能会阻碍臭氧层的恢复。

常见问题解答

为什么臭氧层很重要？

臭氧层过滤掉太阳的紫外线辐射，紫外线辐射会导致皮肤癌和白内障。

哪些化学物质导致了臭氧层的消耗？

氯氟烃 (CFC) 曾经广泛用于气雾剂和冰箱，但被发现会降低臭氧水平。

禁止使用氟氯化碳是否有效缩小了臭氧层空洞？

1987 年《蒙特利尔议定书》对 CFC 的禁令成功地减少了 CFC 的使用，并从气雾剂和冰箱中消除了它们。 然而，南极臭氧层空洞并未出现明显减少。

哪些因素可能阻碍臭氧层的恢复？

虽然减少氟氯化碳是重要的一步，但可能与气候变化有关的其他大气变化可能会掩盖或阻碍臭氧层的恢复。

这些发现对国际环境合作有何影响？

这些发现凸显了继续努力解决臭氧消耗问题的必要性以及考虑潜在气候变化影响的重要性。 他们强调环境挑战的复杂性以及国际合作和研究的持续需求。