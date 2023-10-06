加拿大人目睹日环食为美国宇航局提供了研究大气的机会

本月晚些时候，加拿大人将有机会目睹日环食，这使美国宇航局有机会更详细地研究我们的大气层。 虽然日食并不像人们想象的那么罕见，但其罕见之处在于人们实际上能够看到它们。 加拿大上一次可见的日全食是在 2017 年，但本月的天体事件将是日环食，也称为“火环”食。

在日环食期间，当月亮距离地球比平时稍远时，月亮与太阳对齐。 因此，月亮显得较小，并且不会阻挡来自太阳的所有光线。 这会在月球周围形成一个明亮的环，不幸的是加拿大人看不到它。 然而，加拿大人仍然能够目睹日偏食，即黑暗的阴影落在太阳的一侧，将其切成薄片并使其整体亮度变暗。

这次日食将在美国各地最为引人注目，美国宇航局的科学家计划利用这次事件来研究突然缺乏阳光如何影响电离层，电离层是对卫星通信很重要的大气层。 所有卫星通信在到达地球之前都会经过电离层，因此随着我们对天基资产的依赖增加，了解电离层的扰动至关重要。

日食预计于美国东部时间中午 12 点左右开始，并持续几个小时。 加拿大西部和南部地区将能看到更好的日偏食，不列颠哥伦比亚省东南角的覆盖率达到 70% 至 80%，随着向东移动，覆盖率逐渐下降。 需要注意的是，在日食期间直视太阳并不安全，应使用各种方法来安全地观看太阳，例如日食眼镜或焊接护目镜。

美国宇航局还将在日食期间执行日食路径周围的大气扰动（APEP）任务。 科学家将发射三枚科学火箭来调查日食的阴影并研究其对电离层的影响。 APEP 任务将有助于深入了解此类天文事件期间大气层的行为。

这次日环食为科学爱好者、天文学爱好者以及任何有兴趣学习新事物的人提供了一个绝佳的机会来见证罕见的天体事件，这也有助于我们了解大气层。

来源：

– 文章来源：CTV新闻 –

– 美国宇航局 –