难忘的景色：北美上空的日环食

最近发生在 14 年 2023 月 XNUMX 日的日环食为地球上的天文观测者提供了令人惊叹的奇观。 美国宇航局地球观测站捕捉到了这一事件的迷人卫星图像，突出显示了月球部分覆盖太阳时投射在北美的阴影。

当月球经过太阳前面时，就会发生日环食，但它与地球的距离使其无法完全遮挡太阳。 在此事件期间，月球处于或接近距地球最远的距离，称为远地点。 这导致月亮在天空中显得较小，并使太阳的边缘仍然可见，形成一个引人注目的红橙色环，称为“火环”。

日环食于上午 9 点 13 分左右在俄勒冈州开始，随后穿越内华达州、犹他州、亚利桑那州、科罗拉多州、新墨西哥州、德克萨斯州和墨西哥湾。 然而，美国宇航局强调，8 年 2024 月 XNUMX 日，从德克萨斯州到缅因州将看到日全食，为天空观察者提供更重要的天体现象。

这张令人惊叹的日食图像是由美国宇航局深空气候观测站上的 EPIC（地球多色成像相机）成像仪拍摄的。 深空气候观测站是 NASA、美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 以及美国空军之间的合作项目。

目睹日食是一个非凡的事件，它让我们想起我们周围发生的非凡天体事件。 这张北美上空日环食的卫星视图让我们得以一睹宇宙的美丽和壮丽。

来源：

– 图片来源：NASA 地球观测站