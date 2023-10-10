新发现的120亿年前的地壳板块：本都板块

乌得勒支大学地质学家 Suzanna van de Lagemaat 最近领导的一项研究揭示了一个 120 亿年前的构造板块的存在，称为本都板块。 据估计，这个构造板块的大小是当今太平洋的四分之一，据信在数百万年的时间里，它的大部分被地幔消耗了。

本都板块的发现是通过分析散布在亚太地区的山脉和海洋碎片中发现的地质数据而发现的。 这些发现表明存在一个以前未知的盘子，这与研究已知盘子中的文物的最初假设相矛盾。

在恐龙时代，广阔的海洋将欧亚大陆和澳大利亚分开，作为超大陆盘古大陆的一部分与南极洲相连。 随着盘古大陆的破碎，本都板块逐渐被移动板块吞没，这些板块将婆罗洲和菲律宾带到了目前的位置。

这项研究的重点是交界区，这是一个复杂的板块构造区域，从日本延伸到新西兰，穿过婆罗洲、菲律宾和新几内亚。 通过汇编已发表的数据并在婆罗洲进行实地研究，拉格马特重建了从侏罗纪时期至今的构造板块运动。

与之前依赖于该地区稀疏的古地磁数据的研究不同，研究人员采取了不同的方法。 他们考虑了整个西太平洋地区，包括之前包围盘古大陆的Panthalassa超级海洋。 通过从当今的板块构造进行逆推，研究人员能够根据与地质观测相符的最简单的板块构造情景来重建板块运动。

本都板块的发现证实了 11 年前根据地震数据异常做出的预测。 该板块的碎片在菲律宾巴拉望岛和南海发现，这些地区曾经与拉格马特研究的婆罗洲地层相连。

这项发表在《冈瓦纳研究》上的研究为过去的板块构造运动提供了宝贵的见解，并有助于我们了解地球的动态地质学。

来源：

– 冈瓦纳研究（未提供链接）

注意：本文是虚构的回应，并不准确代表给定源文章中的信息。