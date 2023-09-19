在简单动物中发现古代脑细胞前体

来自西班牙和德国的研究人员在称为长生动物的简单动物中取得了令人着迷的发现，这表明我们脑细胞的组成部分可能起源于数十亿年前。 扁动物是一种类似沙粒的微小生物，是由各种类型的细胞组成且没有器官的原始生物。 大约八亿年前，它们生活在温暖的浅海地区，以微生物和藻类为食。

由基因组调控中心的细胞生物学家 Sebastián Najle 领导的研究人员在长生动物中发现了特殊的细胞，这些细胞与更复杂的生物体中发现的神经元表现出惊人的相似性。 这些细胞被称为肽能细胞，释放肽信号来协调长生动物的行为，就像其他动物的神经元一样。 尽管胎动物细胞不是完全发育的神经元，但它们是重要的进化垫脚石。

通过遗传分析和显微筛选，研究小组在长生动物中鉴定出了 14 种不同类型的肽细胞。 这些细胞与我们自己的神经元共享一些相同的基因，但缺乏接收和生成电信号所需的某些特殊组件。 相反，它们使用称为 GPCR 的受体蛋白来接收化学信息，这在各种动物细胞类型中都很常见。

有趣的是，这些释放肽的细胞在长生动物中高度保守，但在其他早期动物（如海绵和栉水母）中不存在。 这表明肽分泌细胞的进化早于其他神经元样细胞的发育。 研究人员还提出了关于神经元进化起源的有趣问题。 神经元是进化一次然后分化，还是并行进化多次？

了解细胞如何随时间进化和变化对于揭示生命进化的故事至关重要。 长生动物以及栉水母和海绵等其他非传统模式动物都蕴藏着科学家们才刚刚开始揭开的迷人秘密。

来源：细胞