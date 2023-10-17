以矿物质为生的微生物可能蕴藏着地球历史的线索

科学家们对一种叫做产甲烷菌的古代微生物有了一个令人着迷的发现，它可以揭示地球的历史。 产甲烷菌是一种独特的生物体，不利用阳光作为能量，并且对氧气敏感。 它们通过分解环境中的岩石和矿物质来获取能量，并在此过程中产生甲烷。

大约2.4亿年前，地球大气中甲烷的减少和氧气的增加多年来一直困扰着科学家。 该研究的合著者埃里克·博伊德解释说，这与产甲烷菌数量的减少同时发生。 一种理论认为，产甲烷菌面临着来自其他生物体对资源的日益激烈的竞争，导致其数量下降。 另一种理论认为，火山模式的变化导致可用镍的减少，而镍对于产甲烷菌的生存至关重要。

然而，最近的研究发现，依赖镍的产甲烷菌可以在镍含量比之前认为低得多的情况下生存。 这些微生物能够在自身内部储存和积累镍，即使在镍稀缺的环境中也能生存。

为了了解这一过程，博伊德的团队在不同含量的镍中培养了产甲烷菌，并观察了它们的反应。 通过测量产生的甲烷量，他们估计了产甲烷菌的生长和存活率。 利用光谱技术，他们能够确定电池中储存的镍量。

这项研究的意义超出了科学领域。 博伊德认为，对这种生物采矿过程的更深入了解可能会导致对环境影响较小的采矿技术的发展。 他强调了该研究的三个关键方面：细胞可以从矿物质中获取镍的发现、产甲烷菌在低镍浓度下繁衍生息的能力，以及它们积累镍以供未来使用的能力。

这项研究不仅提供了关于地球上生命如何起源的见解，还提供了为其他生命形式创造宜居环境的线索。 通过揭开产甲烷菌生存之谜，科学家们距离了解我们星球的古代历史又近了一步。

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