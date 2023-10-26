科学家发现南极洲东部的古代景观

科学家在东南极洲取得了突破性的发现，揭示了隐藏在冰盖下的古老景观。 据美国有线电视新闻网 (CNN) 报道，通过利用卫星数据和透冰雷达，研究人员绘制了 32,000 平方公里的地图，并揭示了曾经类似于当今北威尔士丘陵和山谷的景观。

这项研究发表在《自然通讯》杂志上，旨在了解冰盖随时间的演变，并探索陆地被埋在冰下之前的外观。 该研究的主要作者、达勒姆大学地理系教授斯图尔特·贾米森（Stewart Jamieson）将这片隐藏的景观描述为“不如火星表面那么出名”。

贾米森强调了研究冰盖下土地的重要性，因为它在控制南极洲冰流及其对气候变化的响应方面发挥着重要作用。 这片古老景观的保存状况非常出色，因为随着时间的推移，冰的运动通常会侵蚀并塑造土地。

这一发现为了解东南极冰盖的稳定性提供了宝贵的见解，随着全球气温持续上升，该冰盖有可能使海平面上升 60 米。 研究表明，地球气候可能正在走向与数百万年前这种景观出现时类似的情况，温度明显高于今天。

利用地球物理数据，科学家们能够发现 2 公里厚的冰盖下相互连接的山谷。 虽然这项研究没有提供生命在这片古老土地上繁衍生息的直接证据，但过去河流的存在表明植被可能繁盛。

这一突破性的发现为进一步探索和了解地球过去的气候以及未来气候变化的潜在影响开辟了新的途径。 随着科学家们继续深入研究隐藏在南极洲冰冷表面下的秘密，他们希望更多地了解我们星球的古代历史及其对未来的影响。

常见问题

1. 东南极洲的古代地貌是如何被发现的？

东南极洲的古老景观是利用卫星数据和透冰雷达发现的。 这些遥感技术使科学家能够绘制 32,000 平方公里区域的地图，并揭示冰盖下隐藏的景观。

2. 这一发现告诉我们有关东南极冰盖稳定性的什么信息？

保存完好的古代景观的发现为了解东南极冰盖的稳定性提供了宝贵的见解。 由于其巨大的冰量，该冰盖有可能显着导致海平面上升。 通过了解冰盖下土地的历史和特征，科学家可以更好地理解它在过去、现在和未来如何应对气候变化。

3. 这一发现对气候变化研究有何意义？

这一发现对气候变化研究具有重大意义，因为它提供了对过去气候条件的见解，这些条件类似于我们未来可能经历的情况。 通过研究古代景观，科学家可以更好地了解地球气候在数百万年中如何变化，以及随着气温持续升高将如何变化。

4. 东南极冰盖对海平面有何影响？

东南极冰盖所含的冰足以使海平面上升 60 米。 了解冰盖的稳定性和行为对于预测和减轻全球变暖导致的海平面上升的影响至关重要。

5. 古老的景观能够维持生命吗？

虽然这项研究没有提供古代生命的直接证据，但过去河流的存在表明古代景观可能支持植被。 需要进一步的研究和探索来发现可能在这片隐藏的景观中繁衍生息的古代生命的痕迹。