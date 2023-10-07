白沙国家公园的脚印化石已确认有 21,000 至 23,000 岁

一项新的研究提供了额外的证据来支持白沙国家公园发现的化石足迹的年龄估计。 这些脚印最初的年代为 2021 年，引发了一场关于其准确性的科学争论。 然而，随后使用不同测年方法的研究一致支持这些脚印的年龄在 21,000 至 23,000 年间的结论。

足迹最初的年代测定是基于对化石印象中发现的水生植物种子的放射性碳年代测定。 然而，有人担心年龄可能不准确，因为水生植物可能从水中而不是大气中溶解的碳原子获取碳。 为了加强和重新评估证据，研究人员转向针叶树花粉的放射性碳测年。 这种方法避免了水生植物年代测定的问题，并提供了与原始年龄估计的直接比较。 花粉年龄与相应的种子年龄在统计上相同，证实了最初的结果。

研究人员还使用了一种称为光激发光的测年方法来进一步支持他们的发现。 该方法确定了石英颗粒最后一次暴露在阳光下的时间，并为足迹层内的石英样本提供了约 21,500 年的最小年龄。

由于三项证据都指向同一年龄范围，研究人员对他们的结论充满信心，即这些脚印确实有 21,000 至 23,000 年的历史。 这项研究不仅证实了足迹的年龄，而且还提供了对当时环境条件的深入了解，因为花粉样本表明寒冷和潮湿的冰川条件。

这项研究由美国地质调查局、劳伦斯利弗莫尔国家实验室、国家公园管理局和学术机构的科学家进行，揭示了末次盛冰期期间北美地区是否有人类存在。 白沙正在进行的研究旨在了解该时期人们在该地区繁衍生息的环境条件。

资料来源：“独立的年龄估计解决了白沙古人类足迹的争议”——Jeffery S. Pigati 等人。 科学，2023。

定义：

– 放射性碳测年：一种根据放射性碳同位素的衰变确定含碳物体年龄的方法。

– 光激发光：一种测年方法，用于测量某些矿物最后一次暴露在阳光下的时间。

– 末次盛冰期：末次盛冰期冰盖达到最大范围的时期。

来源：

– https://www.sciencemag.org/doi/10.1126/science.adh5007