早期鸟类足迹的发现揭示了古代迁徙

在澳大利亚南部海岸发现的 27 个鸟类足迹的突破性发现为了解早期鸟类进化和潜在的迁徙模式提供了宝贵的见解。 这些脚印的历史可以追溯到白垩纪早期，当时澳大利亚仍与南极洲相连，这些脚印是南半球最古老、最明确的鸟类足迹，估计距今有 120 至 128 亿年。

与这一时期的许多鸟类足迹和化石主要发现于北半球，尤其是亚洲不同，这一发现揭示了数百万年前南半球南极附近存在着多种鸟类。 这一发现挑战了之前的假设，并扩展了我们对早期鸟类分布的理解。

这些脚印的宽度为 7 至 14 厘米（2.75 至 5.5 英寸），是在墨尔本附近的 Wonthaggi 地层中发现的。 这种地质构造标志着大约一亿年前澳大利亚与南极洲的分离。 当时，极地环境由裂谷和辫状河流组成，在极地冬季经历寒冷的气温和数月的黑暗。

这些鸟类足迹在多个地层上的存在表明各种鸟类的反复出现，可能表明极地夏季的季节性形成。 这些足迹很可能是鸟类穿越该地区时沿着迁徙路线留下的。

鸟类骨骼的脆弱性和鸟类本身的轻质性使得它们在化石记录中的保存极其罕见。 因此，这些足迹的发现提供了一个绝佳的机会来研究和了解更多关于过去的鸟类动物群。

这一非凡发现是继 2013 年的一项发现之后进行的，当时在澳大利亚的 Eumeralla 地层中发现了两条 105 亿年前的鸟类足迹，巩固了澳大利亚作为早期鸟类化石证据重要来源的地位。

虽然新冠肺炎 (COVID-19) 大流行导致对脚印的分析有所延迟，但主要作者安东尼·马丁 (Anthony Martin) 与其他古生物学和地质学专家联手，仔细研究和解释了这些脚印。

感谢马丁和他的同事等先驱科学家，我们不断发现有关古代世界的重要线索，并对鸟类物种的早期进化和行为有了更深入的了解。 这一发现为我们正在进行的鸟类进化故事增添了新的篇章。

常见问题

1. 在澳大利亚南部发现的鸟类足迹有多少年了？

在澳大利亚南部海岸发现的鸟类足迹可以追溯到白垩纪早期，估计距今 120 至 128 亿年前。

2. 为什么这个发现很重要？

这一发现意义重大，因为它为早期鸟类进化和迁徙行为提供了宝贵的见解。 它挑战了先前关于白垩纪早期鸟类分布的假设，并扩大了我们对南半球鸟类物种的了解。

3.脚印是在哪里发现的？

这些脚印是在澳大利亚墨尔本南部的 Wonthaggi 地层中发现的。 这种地质构造标志着大约一亿年前澳大利亚与南极洲的分离。

4. 脚印揭示了哪些迁徙行为？

这些足迹在多个地层上的存在表明鸟类经常出现，可能表明极地夏季的季节性形成。 这表明鸟类可能将该地区作为迁徙路线。

5. 为什么鸟类化石稀有？

由于鸟类骨骼的脆弱性和鸟类本身的轻质结构，鸟类化石十分罕见。 在化石记录中保存它们的遗骸非常罕见，这使得这些足迹的发现对于科学研究特别有价值。