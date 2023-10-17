从国际空间站捕捉到的日环食

美国宇航局宇航员贾斯明·莫格贝利 (Jasmin Moghbeli) 最近在国际空间站 (ISS) 上记录了一次日环食。 当月球没有完全遮挡太阳时，就会发生日环食，留下一个可见的环，称为环带。 这为科学家们提供了研究太阳日冕的难得机会。

在日食期间，莫格贝利拍摄了一张月球从太阳前面经过的照片，投射出它的阴影或本影，并使地球表面的一部分变暗。 这张照片是在国际空间站飞越美加边境 260 英里并向南指向德克萨斯州时拍摄的。

莫格贝利于 27 月 7 日与来自欧洲航天局 (ESA)、日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 和俄罗斯航天局的其他宇航员一起，作为 Crew-XNUMX 任务的一部分抵达国际空间站。 她利用一系列独特的挑战捕捉到了日食，这些挑战是从国际空间站拍摄天体现象所特有的。

国际空间站高速绕地球运行，需要精确的计算和计时才能准确捕捉日食等事件。 这些技术细节凸显了太空科学记录的重要性，使研究人员能够研究和理解天体事件的复杂性。

总体而言，莫格贝利的照片提供了日环食的非凡视角，展示了从国际空间站的有利位置观察天体现象的美丽和科学意义。

来源：

– 国际空间站（ISS）：围绕地球轨道运行的航天器，充当空间探索国际合作的研究实验室和航天港。

– NASA：美国联邦政府负责民用太空计划和航空航天研究的独立机构。

– 环形日食：月球没有完全覆盖太阳的日食，留下一个称为环面的发光环。

– NASA 宇航员 Jasmin Moghbeli：从国际空间站捕捉到日环食的宇航员。

– ESA（欧洲航天局）：一个专注于太空探索和研究的政府间组织。

– JAXA（日本宇宙航空研究开发机构）：日本负责航空航天活动的机构，包括卫星发射和高级任务。

– 俄罗斯航天局：负责太空活动的俄罗斯政府机构，包括航天器和空间站的开发和运营。

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