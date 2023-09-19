新方法将塑料升级为用于肥皂和洗涤剂的有价值的表面活性剂

弗吉尼亚理工大学的研究人员开发了一种突破性的方法，将塑料升级为有价值的化学品，称为表面活性剂，用于生产肥皂、洗涤剂等。 这种方法可以为传统塑料回收提供一种有利可图且环保的替代方案。

这一发现的关键在于聚乙烯塑料和脂肪酸之间的分子相似性，脂肪酸是肥皂的化学前体。 两种材料均由长碳链组成，但脂肪酸在链末端有一个额外的原子团。 基于这种相似性，研究人员假设应该可以将聚乙烯转化为脂肪酸并最终生产肥皂。

为了有效地将长聚乙烯链分解成较短的链，研究团队开发了一种独特的温度梯度热解工艺。 该过程涉及在专门建造的反应器中高温加热塑料，然后快速冷却。 热解后，研究人员获得了“短链聚乙烯”，也称为蜡。

下一步是添加更多关键步骤，包括皂化，将蜡转化为肥皂。 在专门从事计算建模和经济分析的专家的帮助下，研究团队改进了升级回收过程。 最终的成果是世界上第一个由塑料制成的肥皂。

值得注意的是，这种升级改造方法可以应用于聚乙烯和另一种常用的塑料聚丙烯。 这些塑料存在于各种日常消费品中，如包装、食品容器和织物。 这种升级回收技术的一个主要优点是它可以同时加工聚乙烯和聚丙烯，从而无需对这些塑料进行单独分类。

此外，该方法的要求简单：塑料和热量。 虽然需要额外的成分才能将蜡转化为脂肪酸和肥皂，但塑料的初始转变很简单。 这使得这种升级改造方法很容易适应，并且有可能扩展到工业应用。

该研究发表在《科学》杂志上，展示了一种无需复杂程序或新型催化剂的塑料升级回收新途径。 这种创新方法有可能激发未来升级回收程序的创意设计。