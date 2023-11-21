机器人化学家：解锁火星污垢中的氧气生产

随着机器人和人工智能的可能性不断重新定义人类探索的界限，氧气生产的突破使我们离维持其他星球上的生命又近了一步。 中国科学技术大学的一组研究人员开发了一种人工智能机器人化学家，能够从火星材料中提取氧气。

尽管近年来利用当地资源进行太空任务的想法越来越受到关注，但现场生产氧气等重要资源的能力将大大减少未来任务的后勤挑战。 该机器人类似于一个带有机械臂的大盒子，配备了火星陨石和模仿火星表面的成分。 这位人工智能化学家在极少的人类互动的情况下，利用酸和碱来分解火星矿石并分析其成分。

就像一位厨师使用有限的原料一样，机器人化学家随后搜索了 3.7 万种可能的组合，以找到析氧反应的最佳催化剂。 这种催化剂会从水中释放氧气，这是人类生存的关键元素。 从准备火星材料到测试合成最佳配方的整个过程都是由机器人化学家自主完成的。

在《自然综合》杂志上发表的研究中，研究小组估计，使用机器人化学家，一平方米的火星泥土每小时可以产生大约 60 克氧气。 这一新进展是对美国宇航局火星氧气原位资源利用实验（MOXIE）的补充，该实验已成功从毅力号火星车上的火星空气中生产氧气。

这一突破的影响不仅仅限于氧气生产。 机器人化学家系统有潜力利用当地可用的资源来解锁各种催化剂和化合物的创造。 它能够找到任何目标化合物的化学路径，不仅为维持火星上的人类生命提供了解决方案，而且突破了偏远和资源有限环境中化学合成的界限。

虽然人工智能机器人化学家解开外星资源秘密的概念让我们更接近成为多行星物种，但我们不能忽视科幻小说中蕴藏的警示故事。 当我们踏上这段激动人心的旅程时，我们必须保持警惕，确保我们的机器人伙伴继续发挥有用助手的作用，而不是与我们作对。

常见问题解答

为什么在火星上产生氧气的能力很重要？

在火星上生产氧气将消除从地球运输氧气的需要，从而减少人类前往地球的任务的成本和后勤挑战。 它还将为维持人类在火星上的生存提供重要资源，提供可呼吸的空气，并有可能用作火箭的推进剂。

机器人化学家如何从火星泥土中提取氧气？

机器人化学家分析火星矿石以确定其成分，然后寻找可以引发水中析氧反应的催化剂。 通过分解火星污垢并利用当地资源，机器人可以自主生产氧气。

机器人化学家的能力有何影响？

除了产生氧气之外，机器人化学家还能够利用当地资源寻找化学路径并创造各种化合物，这为在偏远和资源有限的环境中进行化学合成提供了机会。 它可以彻底改变我们在太空探索中利用资源的方式。

正在火星上进行哪些其他生产氧气的实验？

美国宇航局的火星氧气原位资源利用实验（MOXIE）补充了这位机器人化学家的成就，该实验已经成功地从火星空气中生产氧气。 氧气生产工具的这些进步有助于我们了解火星上的资源利用，并为未来人类前往这颗红色星球的任务铺平道路。