科学家创造并稳定稀有带电金离子用于新用途

来自斯坦福大学、加州大学伯克利分校和加拿大麦吉尔大学的科学家成功创造并稳定了一种罕见的带电金变体 Au2+。 这一突破使得这种有趣的元素金属有了一系列新的应用。

金原子具有大量正电荷的独特特性是由于其原子核中含有大量质子。 这些力与狭义相对论对其加速度的影响相结合，使得电子的某些排列比其他排列更有可能。 因此，失去一个或三个电子比失去两个电子更常见。

为了稳定 Au2+ 离子，化学家将它们捕获在一种称为卤化物钙钛矿的晶体材料中，这种材料通常用于太阳能电池板和电子设备。 晶体中元素的特定配置保留了 Au2+ 离子的独特状态。 通过使用含有氯化铯盐、氯化金、水、盐酸和少量维生素 C 的配方，科学家们能够通过提供电子将 Au3+ 离子转化为 Au3+。

黄金以其延展性和耐化学反应性而闻名，使其成为各种应用的理想元素。 随着Au2+稳定形式的发现，进一步的研究将集中于研究其光学和电子特性。 这些特性可能会被修改并用于电子等领域。

稳定的 Au2+ 钙钛矿的成功合成最初让科学家们感到惊讶。 然而，他们现在很高兴探索这种新材料提供的可能性。 该研究已发表在《自然化学》杂志上。

来源：

– Lindquist 等人，《自然化学》，2023