替代方法减少了吸收光谱模拟的计算时间

物理学家 Tárcius Nascimento Ramos 和他的团队开发了另一种计算方法，以减少计算机模拟吸收光谱所需的时间。 该方法被称为 INDO/S（光谱参数化微分重叠的中间忽略），与目前占主导地位的密度泛函理论 (DFT) 方法相比，提供了一种更高效且更具成本效益的方法。

模拟是研究高概率吸收低能光子的分子的重要工具。 这些分子具有广泛的应用，包括高分辨率显微镜、数据存储和药物治疗。 然而，模拟大分子需要大量的计算能力，通常需要数天甚至数月的时间来处理。

INDO/S 方法虽然本质上被认为是近似的，但事实证明在大分子化合物的理论研究中非常有效。 通过用从实验光谱数据导出的表格值代替计算成本高昂的计算，该方法将传统计算机上的计算时间显着减少到大约四个小时。

Ramos 和他的团队使用 INDO/S 方法研究了二苯乙烯衍生大分子的一光子和双光子吸收光谱。 该分子由 200 多个碳、氧和氢原子组成，由于其灵活性和变形特性，带来了独特的挑战。

通过在微观层面表征这些分子的吸收光谱，研究人员发现半经验INDO/S方法最适合预测溶液中大分子的吸收特性。 这些发现对于寻求在各种应用中更高效地开发新型化合物的分子工程师具有重要意义。

双光子吸收的关键优势之一是其高空间分辨率，使其适用于深层组织的显微镜成像，同时对周围结构的损伤最小。 此外，双光子吸收可以通过每体积的高密度编码创建精确的 3D 结构，用于数据存储。

这项研究代表了吸收光谱计算机建模领域向前迈出的重要一步，并为复杂分子系统的计算研究开辟了新的可能性。

来源：

– 化学物理杂志

– FAPESP 机构