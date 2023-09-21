AlphaMissense：一种用于预测错义变异的新型人工智能模型

研究人员开发了一种名为 AlphaMissense 的突破性人工智能模型，该模型可以在单个氨基酸取代水平上准确预测和表征人类蛋白质组范围的错义变异的致病性。 该模型是高精度蛋白质结构模型 AlphaFold (AF) 的改编版，并进行了额外的架构修改。

错义变异是通过改变氨基酸序列影响蛋白质的遗传变化。 虽然这些变异中只有一小部分被归类为致病性或良性，但准确预测其功能对于了解疾病和开发靶向治疗至关重要。 然而，现有的预测模型存在局限性，阻碍了其精确确定这些变异重要性的有效性。

AlphaMissense 通过结合 AlphaFold 理解多重序列比对 (MSA) 和从相关序列学习进化约束的能力，克服了这些挑战。 该模型使用弱标签进行训练，例如良性变异和假设的致病变异，以减轻人类管理偏差。 它优于在临床数据库上训练的现有模型，并在预测特定疾病相关基因的致病性方面显示出显着的改进。

AlphaMissense 值得注意的功能之一是它能够捕获进化受限领域内个体变体的影响差异。 该模型还考虑了蛋白质结构和氨基酸分布，使预测符合已知的生物学原理。

为了验证 AlphaMissense 的准确性，研究人员对 ClinVar 数据库中的错义变体进行了广泛的测试。 该模型实现了较高的受试者工作曲线下面积 (auROC)，并且与其他模型相比表现出卓越的性能。

AlphaMissense的发布为研究界提供了宝贵的资源，包括错义变异预测、基因水平致病性预测以及所有可能的错义变异和氨基酸取代的预测。 这些资源将有助于进一步研究错义变异的功能意义，并有助于基因研究的进步。

总体而言，AlphaMissense 代表了预测错义变异效应的重大突破，并有潜力增强我们对遗传疾病的理解并改善临床诊断和治疗。

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