冰火山彗星正飞向地球：12P/庞斯-布鲁克斯

一颗名为 12P/Pons-Brooks 的巨大冰火山彗星目前正在飞向地球。 这颗彗星的大小是珠穆朗玛峰的三倍，最近于 5 月 XNUMX 日爆发，这是过去四个月内的第二次爆发。

这颗彗星的独特之处在于它的成分。 据《每日邮报》报道，12P/Pons-Brooks 由冰、灰尘和气体组成，会产生类似于碳酸饮料瓶中碳酸化的现象。 据估计，彗星的固体核直径为 18.6 英里（30 公里），当被太阳加热时，内部压力会增大，直至发生爆炸，通过核壳的裂缝释放出冻结的碎片。

在最近的爆炸中，观察者注意到彗发，即围绕核的气体云，似乎有“角”。 这种喇叭状形状的确切原因尚不清楚，但专家认为，这可能是由于低温火山喷口的特殊形状和某种堵塞导致物质以独特的流动模式排出。 有些人甚至将这颗彗星的外观与《星球大战》中的千年隼号宇宙飞船进行了比较。

尽管其轨迹和形状令人恐惧，但 12P/庞斯-布鲁克斯并没有立即产生“深度影响”的威胁。 这颗彗星要到2024年经过地球附近时肉眼才能看到，直到2095年才会回到我们附近。不过，如果这颗彗星继续爆炸，它可能会在未来几年吸引更多关注。

12P/Pons-Brooks 是已知的 20 颗拥有活跃冰火山的彗星之一，由 Jean-Louis Pons 于 1812 年 XNUMX 月首次发现。

来源：

- 每日邮件

——《纽约邮报》

– 太空天气档案