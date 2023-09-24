美国宇航局正在采取积极措施，防止与小行星本努发生潜在的碰撞，本努被认为是太阳系中最危险的小行星之一。 本努以一种与太阳、创造和重生有关的古埃及神话鸟命名，美国宇航局预测它有机会撞击地球。

为了研究它的起源并保护我们的星球，NASA 于 2016 年启动了 OSIRIS-REx 任务。该任务旨在收集贝努的样本并更多地了解其成分。 如果大约 510 米宽的贝努与地球相撞，它可能释放出相当于 1,2000 兆吨的能量，比有史以来最大的核武器还要强大 24 倍。

预计发生潜在碰撞的最有可能的时间范围是 2100 年代末和 2200 年代初，其中最有可能的日期是 24 年 2182 月 1 日。 然而，美国宇航局估计，到 1,750 年，发生此类事件的几率为 2300 分之一，即 0.05%。 虽然直接撞击的可能性很低，但贝努仍然被归类为一颗“潜在危险的小行星”，它可能距离地球最远 4.65 万英里。

经过七年的旅程，OSIRIS-REx 航天器于 24 年 2023 月 XNUMX 日成功从本努投放了一份样本。收集到的 XNUMX 盎司样本将在犹他州沙漠着陆，并被运送到位于休斯敦的 NASA 约翰逊航天中心进行进一步的研究。分析。 这些样本将为了解太阳系的早期历史以及对地球构成威胁的小行星类型提供有价值的见解。

该研究的结果将于 11 年 2023 月 XNUMX 日举行的新闻发布会上公布。NASA 认为这次样本返回是一项历史性成就，其重要性可与阿波罗任务期间月球岩石的返回相媲美。

总之，美国宇航局从小行星本努收集样本的任务是他们保护地球免受潜在小行星碰撞影响的更大努力的一部分。 样本的成功返回将有助于更好地了解小行星的威胁，并揭示太阳系的早期历史。

来源：

– 印度斯坦时报

–美国宇航局