镜像：研究人员在实验室观察爱丽丝环

美国和芬兰的研究人员首次在实验室观察到爱丽丝环。 爱丽丝环是环形漩涡，它会翻转任何穿过它们的单极子的电荷，其灵感来自于刘易斯·卡罗尔的小说《爱丽丝镜中奇遇记》中的镜子般的入口。 该实验使用超冷原子，可以深入了解粒子物理学和宇宙学的基本过程。

该团队的发现结合了大约 35 年前出现的两条研究路线。 其中一项研究涉及宇宙弦，它是假设的时空一维缺陷。 这些弦可能对宇宙学产生深远的影响，因为它们可以将物质转化为反物质。 如果宇宙弦存在，它们将被称为爱丽丝弦。

第二条研究重点是单极子，它是空间中的奇异电荷点。 单极子和弦可以携带保守的拓扑荷，可以是磁荷、电荷或夸克色荷。 在 1980 世纪 XNUMX 年代，研究人员意识到，当近距离观察时，单极子可能会变形为一种称为爱丽丝环的环状结构。

爱丽丝环的一个有趣的特性是，如果另一个单极子穿过它的中间，单极子就会转变为反粒子。 这表明存在一个镜像宇宙，其中反物质主导物质。

2015 年，研究人员在玻色-爱因斯坦凝聚态（冷却接近零的铷原子气体）中创造出单极子，取得了突破。 最新研究将实验技术与模拟方法相结合，观察凝聚态单极子的时间演化。 研究人员发现单极子衰变成爱丽丝环，并且随着单极子的演化，他们能够直接观察到爱丽丝环的几个特征。

这些发现对我们对量子流体的理解具有重要意义，表明将物质转化为反物质的结构可以在特定条件下自发出现。 研究人员希望他们的实验能够为探索宇宙的基本过程提供一个有价值的平台。

来源：自然通讯

定义：

– 爱丽丝环：环形漩涡翻转穿过它们的单极子的电荷，灵感来自于《爱丽丝镜中奇遇记》中的镜子般的入口

– 单极子：空间中的奇点电荷

– 宇宙弦：假设的时空一维缺陷，对宇宙学具有潜在的深远影响

来源：自然通讯