磁藻机器人：塑料污染的可持续解决方案

塑料污染已成为一个紧迫的环境问题，其广泛使用导致水生环境中产生大量塑料废物。 这些塑料分解成微塑料和纳米塑料，被水生生物摄入，可能对其健康和生态系统构成威胁。 为了解决这个问题，布尔诺理工大学中欧理工学院（CEITEC）的研究人员开发了磁性藻类机器人。

CEITEC 的团队用微小的磁铁矿颗粒装饰绿藻细胞，创造出磁性藻类机器人，可以控制它从水中筛选出最难以捉摸的塑料。 通过使用外部磁场，这些微米/纳米尺寸的颗粒吸引并捕获微塑料和纳米塑料。 藻类细胞可生物降解，易于大规模生产且具有成本效益，使其成为制造这些微型机器人的理想材料。

初步测试显示出有希望的结果。 磁性藻类机器人成功捕获了微塑料和纳米塑料，去除效率很高。 即使在多次清洗捕获的塑料后，机器人仍保持其有效性。 只需添加一层新的磁铁矿，即可将它们回收以供进一步使用。

虽然该研究仍处于初始阶段，但研究人员相信这些磁性藻类机器人有可能在盐水环境中使用，而不会对其运动产生任何影响。 然而，还需要进一步的研究来了解这些纳米颗粒的生物降解性和长期环境影响，并确保它们不会导致任何毒性问题。

总体而言，磁藻机器人的发展为解决水生环境中的塑料污染提供了可持续的解决方案。 通过使用环保材料和磁力控制，这些微小的清洁工可以有效去除微塑料和纳米塑料，减少它们对海洋生物和生态系统的危害。

常见问题

磁藻机器人如何去除微塑料和纳米塑料？

磁藻机器人是通过用磁铁矿纳米颗粒装饰绿藻细胞而制成的微/纳米尺寸颗粒。 这些藻类细胞因其负静电荷而吸引微塑料和纳米塑料，有效地捕获它们并将其从水中去除。

磁藻机器人可以回收利用吗？

是的，磁藻机器人可以回收利用。 捕获塑料后，可以清洗机器人以去除污染物。 尽管少量的磁铁矿涂层可能会被洗掉，但即使经过多次清洗，机器人仍能保持其捕获效率。 然后可以将它们涂上新鲜的磁铁矿并重复使用。

磁藻机器人环保吗？

是的，磁藻机器人是环保的。 用于制造这些机器人的藻类细胞是可生物降解的，并且易于大规模生产。 此外，磁铁矿纳米粒子被认为具有生物相容性，可以在过程结束时轻松收集，确保没有任何颗粒留下来污染水。

[原创文章](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magic-algae-robots-remove-micro Plastics)