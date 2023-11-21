新方程利用人工智能和因果分析预测异常波浪

著名的哥本哈根大学的科学家在预测异常巨浪（异常巨大且具有破坏性的海洋现象）方面取得了突破性发现。 通过采用人工智能 (AI) 和因果分析的独特融合，这些研究人员开发了一种革命性的数学方程，可以准确预测异常波浪。

与依赖统计技术的传统模型不同，该团队集成了人工智能算法来推导方程。 为了训练人工智能系统，他们输入了从遍布全球 158 个地点的浮标网络收集的大量海浪数据。 这些浮标在长达 24 年的时间里不知疲倦地每天 7/700 收集数据，积累了超过 XNUMX 亿个波浪的信息。

人工智能和因果分析的结合使科学家们能够解开异常波浪形成中固有的复杂因果关系，从而开发了这个新颖的方程。 虽然传统的统计模型通常难以解释此类现象中涉及的复杂动态，但人工智能辅助方法提供了更准确和细致的理解。

这一突破对海事安全以及依赖海洋的行业（例如航运、近海能源和渔业）具有重大影响。 通过准确预测异常海浪，船舶和基础设施可以避免灾难性后果，从而保护生命和资源。

研究小组预计他们的方程将提高现有预警系统的效率和可靠性。 此外，它还为进一步探索异常波及其发生的潜在机制开辟了途径。 随着我们对这些巨浪了解的加深，我们可以制定改进的缓解策略，更好地保护脆弱的沿海地区和海上设施。

常见问题解答：

问：什么是流氓波？

答：狂浪是异常巨大且强大的海浪，对船舶和海上基础设施构成重大威胁。

问：科学家是如何预测异常波浪的？

答：研究人员结合人工智能 (AI) 和因果分析，开发了一个数学方程，可以准确预测异常海浪。

问：这一发现有何意义？

答：准确预测异常海浪可以增强海上安全，并使依赖海洋活动的行业受益，例如航运、近海能源和渔业。

问：科学家是如何收集数据的？

答：科学家们利用遍布全球 158 个地点的浮标网络收集了有关海浪的数据，这些浮标网络收集了 700 多年的信息。