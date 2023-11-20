新的人工智能机器人化学家发现了如何在火星上产生氧气

中国科学家开发的创新型人工智能机器人化学家取得了突破性发现，可能有助于维持火星上的人类生命。 通过分析火星陨石，机器人化学家确定了可以将水分子分解为氧气和氢气的材料。 这一重大发现发表在《自然综合》杂志上，使我们离在火星上建立制氧厂的可能性又近了一步。

与人类研究人员需要大约 2,000 年才能发现这一突破不同，人工智能机器人化学家使用酸和碱的组合来溶解和分离陨石材料，在不到 5 小时内完成了任务。 这一高效的流程展示了人工智能技术在科学研究中的优势。

该研究的主要作者、中国科学技术大学的姜军博士将机器人化学家描述为拥有“化学大脑”。 机器人化学家配备了名为 Libs 的激光仪器，首先分析火星矿石的化学成分。 然后，它使用内置工作站测试生成的金属化合物，将收集到的数据发送到其计算人工智能“大脑”进行处理。

这一发现最引人注目的方面之一是，测试的催化剂材料被证明可以在 -37°C (-34.6°F) 的冰点温度（火星的平均温度）下稳定地产生氧气。 只需 15 小时的太阳照射，人工智能化学家就能产生足够人类生存的氧气浓度。

常见问题

AI机器人化学家是如何发现可以将水分解为氧气和氢气的材料的？

人工智能机器人化学家检查了火星陨石，并使用酸和碱的组合来溶解和分离陨石材料。 通过这个过程，它发现了一种能够分解火星冰沉积物中的水的化合物。

机器人化学家花了多长时间完成任务？

机器人化学家能够在不到 5 小时的时间内完成水的分解过程。 相比之下，人类研究人员需要大约 2,000 年才能达到相同的结果。

催化剂材料在什么温度下进行测试？

催化剂材料在 -37°C (-34.6°F) 的冷冻温度下进行测试，这是火星上的平均温度。

AI机器人化学家能否产生足够人类生存的氧气？

是的，只需 15 小时的太阳照射，人工智能化学家就可以产生人类在火星上生存所需的足够的氧气浓度。

来源：

– 原创文章：[LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– 期刊文章：[Nature Synthesis](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)