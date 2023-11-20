揭开神秘波浪的面纱：人工智能和海洋数据的见解

长期以来被认为是水手神话的狂浪终于被证明是真实存在的，并且具有极大的破坏性。 1995 年，第一次测量到的异常波袭击了挪威德劳普纳石油平台，为它们的存在提供了科学证据。 从那时起，哥本哈根大学和维多利亚大学的研究人员一直在广泛研究这些巨大的波浪。

通过利用人工智能 (AI) 的力量并分析 700 多年的波高和海况数据，研究人员发现了一种可以预测异常海浪发生的数学模型。 这一突破性知识有可能显着改善航运安全措施。

之前认为异常波是由一种波与另一种波结合形成的观点相反，研究人员发现最主要的原因是一种称为“线性叠加”的现象。 当两个波浪系统相互交叉并相互增强时，就会发生这种情况，从而产生巨大的波浪。 这些数百年来为人所知的知识现在得到了经验数据的支持。

研究人员开发的算法对于航运业来说是一个有价值的工具，该行业为全球约 50,000 艘货船提供导航。 航运公司可以利用该算法来评估沿计划航线遭遇危险海浪的风险。 通过确定增加风险的“完美”因素组合，可以选择替代路线来避免潜在的危险。

重要的是，研究人员的算法和研究是透明且公开的。 这种可访问性使公共当局、气象服务和其他相关方能够有效计算异常波浪的概率。

这项研究不仅强调了人工智能在解释复杂现象方面的力量，还展示了技术如何增强我们对自然事件的理解。 凭借预测异常海浪的能力，航运公司可以更好地准备和预防海上灾难性事件。 该研究标志着维护海运业和保护人类生命的里程碑。

常见问题

什么是流氓波？

狂暴波浪，也称为怪物波浪，是海洋中可能发生的极大且具有破坏性的波浪。 它们明显高于周围的波浪，可能对船舶和海上结构造成严重威胁。

研究人员如何预测异常波浪的发生？

研究人员利用人工智能并分析了超过十亿个波浪的数据，开发了一种数学模型，可以预测异常波浪形成的可能性。 他们考虑各种因素，例如波高、海况、水深和测深信息，以确定在特定位置和时间遭遇狂浪的风险。

造成流氓波的主要原因是什么？

与以前的看法相反，异常波浪的最主要原因是一种称为“线性叠加”的现象。 当两个波浪系统相互交叉并相互增强时，就会发生这种情况，从而形成异常大的波浪。

该算法如何使航运业受益？

研究人员开发的算法允许航运公司评估沿计划航线遭遇狂浪的风险。 通过识别增加风险的因素组合，可以选择替代路线，确保海上旅程更安全。

算法和研究成果是否公开？

是的，算法和研究都是公开的。 公共当局、气象服务和其他感兴趣的各方可以访问该算法并利用它来计算在特定地点和时段遇到异常波浪的概率。 这种透明度促进了海上安全方面的合作和进步。