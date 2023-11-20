对流氓海浪的新见解：揭开海洋怪物的神秘面纱

长期以来，科学家们通过人工智能证实了大规模流氓波的存在，这只不过是传说而已。 哥本哈根大学和维多利亚大学的研究人员分析了 700 年的波浪数据，其中包含超过 XNUMX 亿次波浪，开发了一个数学模型，可以预测这些破坏性海洋野兽的出现。 这一突破性发现有可能大大提高航运安全。

狂浪通常被视为航海民间传说，26 年，当 1995 米高的巨浪袭击德劳普纳石油平台时，狂浪成为了现实，为它们的存在提供了第一个可验证的证据。 从那时起，这些异常的波浪引起了研究人员的注意，引发了广泛的研究来了解它们的起源和行为。 现在，人工智能方法在揭开巨浪之谜方面发挥了关键作用，使得开发预测模型能够评估在海上遭遇这些巨浪的风险成为可能。

研究人员创建的模型结合了多种海洋数据，包括波浪运动、海况、水深和测深信息。 作为分析的重要组成部分，利用了来自 158 个不同地点的浮标的数据，提供了波高和海况的连续记录。 通过将机器学习技术应用于这个庞大的数据集，研究人员成功地确定了异常波浪的根本原因，并将他们的发现转化为基于方程的算法。

这项研究从根本上改变了科学家们认知异常波起源的方式。 虽然以前的理论集中在一种波吸收另一种波的能量，从而产生巨大的波，但研究人员发现“线性叠加”是驱动这些非凡波表现的主要机制。 这种现象自 1700 年代以来就广为人知，当两个波系相交时就会出现这种现象，从而在短时间内放大彼此的影响。

这项前沿研究不仅揭示了异常波浪的存在，而且还建立了一种突破性的科学研究方法。 通过人工智能的整合，研究人员利用机器的力量来发现隐藏的模式，并以方程的形式传达它们，为未来的研究提供有价值的见解。

常见问题解答：

问：什么是流氓波？

答：狂浪是极其巨大且意想不到的海浪，可能对船舶、石油钻井平台和其他海上结构造成重大损害。

问：科学家如何利用人工智能来研究异常波浪？

答：科学家使用包括符号回归在内的人工智能方法来分析大量波浪数据，并找出异常波浪形成背后的因果因素。

问：对于异常海浪的成因，传统观点是什么？

答：以前人们认为，流氓波是由两波合并而成的，其中一波窃取了另一波的能量。

问：研究人员发现了异常波浪形成的主要原因是什么？

答：研究人员发现，流氓波具体化的主导因素是一种称为“线性叠加”的现象，当两个波系在交叉过程中相互增强时就会发生这种现象。