人工智能辅助药物设计：RandBatch软件在重庆发布

上海交通大学重庆人工智能研究院院长兼首席科学家石金博士认为，人工智能辅助药物设计有可能彻底改变医疗保健行业。 金博士在接受《桥梁新闻》专访时表示，利用计算机辅助药物设计可以显着缩短研发时间和成本，从而促进新药的开发。

为了进一步实现这一目标，上海交通大学重庆人工智能研究院最近推出了多智能体智能软件RandBatch。 该尖端软件基于该团队用于相互作用粒子系统和分子动力学的创新随机批量方法。 通过减少相互作用粒子的计算，RandBatch克服了计算能力不足带来的计算挑战，显着降低了计算成本。

RandBatch 的应用广泛，跨越各个领域，包括群体智能、材料科学、生物医学研究、社会科学、分子动力学和优化模型。 金博士强调了群体智能的重要性，并将其描述为信息科学、生物学等跨学科领域的热门话题。 群体内实体之间的相互作用为交通控制、人群预测、物流管理和大规模集群规划等任务提供快速、精确的解决方案。

RandBatch 软件的一项显着成就是其能够促进高性能新材料的开发。 通过利用分子动力学进行大规模、快速模拟，该团队成功设计了一种新型导电聚合物电介质。 与传统电容器相比，这项创新技术的性能提高了 50%，并通过引导合成实验加速了开发过程。

此外，RandBatch利用自由能扰动精确计算药物分子-靶标结合自由能，在多个药物靶标上实现1.10 kcal/mol的精度。 团队设计的算法可媲美行业最高基准，同时显着提高计算速度。

会上，上海交通大学重庆人工智能研究院与赛迪中国移动等19家企业签署了战略合作协议。 这些协议涵盖技术开发、云服务、大数据、商业应用等多个领域，凸显了RandBatch应用的多样性和多功能性。

该研究所旨在继续推进RandBatch的开发和迭代升级，包括机器学习和深度神经网络的优化算法。 通过与企业的合作项目，团队计划创建材料分子动力学数据库并提供技术支持。

总体而言，RandBatch在重庆的亮相标志着利用人工智能辅助药物设计彻底改变医疗保健行业并推动各个领域的技术创新迈出了重要一步。

来源：

——《桥梁新闻》独家专访上海交通大学重庆人工智能研究院院长兼首席科学家石金博士。