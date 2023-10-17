农学家发现激素疗法和沸石可以保护植物免受重金属侵害

俄罗斯人民友谊大学农学家最近进行的一项研究表明，褪黑激素和矿物沸石可以帮助减轻重金属对植物的危险影响。 研究人员发现，褪黑激素可以保护植物细胞免受镉的破坏，而沸石则可以增加养分的利用率并防止植物吸收有害金属。

植物芽中镉等重金属的浓度一直在稳步增加，对农业和人类健康构成风险。 镉是一种主要污染物，通过工业和农业废物进入土壤。 它破坏植物中的氮和碳水化合物代谢并损害细胞膜，导致农业和森林土壤污染。

农学家以竹子为例进行了实验。 他们在镉污染程度不同的土壤中种植竹子，并向植物喷洒不同量的褪黑激素和沸石。 结果表明，这两种物质都可以中和竹子中的镉污染，并增加土壤的养分含量。

研究发现，补充剂的最佳剂量是 150 微摩尔褪黑激素和 15 克沸石。 这种组合改善了植物的抗氧化系统，减少了镉的有害影响，并增加了必需营养素的利用率。 沸石将镉固定在土壤中，减少其在竹子中的积累，而褪黑激素通过调节渗透性和增加抗氧化活性来保护植物细胞。

总的来说，这项研究的结果证明了激素疗法和沸石作为保护植物免受重金属污染的有效方法的潜力。 需要进一步的研究来探索它们在不同植物物种和环境条件下的应用。

Sumber:

Abolghassem Emamverdian 等人，褪黑素和沸石的共同应用通过增强抗氧化能力、渗透剂积累、植物养分可用性和减少镉吸收来增强竹子对镉的耐受性，Scientia Horticulturae (2023)。 DOI：10.1016/j.scienta.2023.112433