日本再次尝试月球探索，可能成为第五个登陆月球的国家

日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 最近从其种子岛航天中心发射了一艘月球探测飞船，这是其在过去 12 个月内第三次尝试登月。 尽管之前曾多次失败，但专家们对日本的最新努力仍然持乐观态度，这可能使其成为第五个接触月球表面的国家。

与之前的尝试不同，战略与国际研究中心航空航天安全项目主任卡里·宾根认为当前的任务“技术上非常复杂”。 该火箭携带了一台用于分析星系间空间的 X 射线望远镜，以及一个计划于 2024 年初登陆月球的轻型着陆器。

日本的成功对于整个太空探索具有重要意义。 月球勘测智能着陆器 (SLIM) 的目标是实现前所未有的精确度，预计着陆距离在 100 米之内，而通常的着陆范围为几公里。 这种精确度将极大地有助于确定潜在资源的有利位置并在月球上建立人类基地。

亚洲的太空探索竞赛愈演愈烈，美国寻求与该地区国家合作。 日本和美国在一月份签署了一项协议，以加强在太空探索方面的合作，包括月球和行星研究。 两国还是《阿耳忒弥斯协议》的签署国，该协议是月球探索过程中和平、负责任的合作框架。

专家表示，对抗中国的影响力是美国与亚洲国家在太空项目上合作的兴趣的一个关键推动力。 中国在南海的强硬行动引发了人们对其太空探索意图的担忧。 然而，民族自豪感、科学发现、经济效益、国家安全和技术进步是推动月球探索竞争的其他重要因素。

虽然日本目前的月球任务充满希望，但印度最近在月球未探索的南极上的成功着陆是一个重要的教训。 诺曼和海伦·阿舍空间研究所前所长贝哈尔强调了从过去的错误中吸取教训的重要性以及持续改进以确保任务成功的必要性。

美国和中国之间的竞争不仅仅局限于月球探索，因为两国都计划在未来几年将宇航员送入太空。 尽管一些科学家认为机器人任务更安全、更具成本效益，但人类探索太空的本能愿望仍然坚定不移。 在月球或火星上建立殖民地的梦想有一天可能成为现实。

来源：

– “日本再次尝试月球探索，目标是成为第五个登陆月球的国家”（CNBC）

– “美国和日本通过联合探月宣言加强太空双边合作”（NASA）

– “阿耳忒弥斯协议：太空探索从失败中恢复”（CNBC）