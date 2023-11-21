印度雄心勃勃的计划：月船四号任务返回月球样本

印度正将目光投向月球南极地区，作为其雄心勃勃的从月球带回样本计划的一部分。 印度空间研究组织 (ISRO) 目前正在开发月船 4 号任务，该任务将包括两次发射的四个模块。

第一步包括将着陆器和“上升器”发送到月球表面收集样本。 本次采集的目标位置靠近月船三号航天器的着陆点，位于月球南极地区。 由于水冰的存在，科学家们对这一领域特别感兴趣，水冰有可能用于生命维持和火箭燃料。

一旦收集到样本，上升模块将从月球表面发射并将样本转移到再入模块。 与此同时，转移舱和再入舱将留在月球轨道上。 然后这些模块将返回地球，安全携带月球样本。

“这项任务雄心勃勃，”艾哈迈达巴德空间应用中心主任尼勒什·德赛说。 预计这一任务将在未来五到七年内完成，展示了印度在太空探索领域实现新里程碑的决心。

常见问题解答：

问：月船四号任务的目的是什么？

答：月船四号任务的目的是从南极地区收集月球样本并将其带回地球。

问：为什么科学家对月球南极地区感兴趣？

答：月球南极地区因其丰富的水冰而引起人们的关注，这些水冰有可能用于生命支持和火箭燃料。

问：月船四号任务预计何时完成？

答：这一任务预计将在未来五到七年内完成。

资料来源：印度时报 (www.indiatimes.com)