喜马拉雅地区的气溶胶：气候变化的关键驱动因素

研究人员发现，气溶胶在使喜马拉雅气候变暖和该地区冰川加速退缩方面发挥着重要作用。 印度艾哈迈达巴德物理研究实验室、德国波茨坦亥姆霍兹中心和莱比锡大学联合进行的一项研究发现，仅气溶胶就对该地区低层大气总变暖造成了 50% 以上的影响。其余部分来自温室气体。

研究人员对印度恒河平原、喜马拉雅山麓和青藏高原不同地点的气溶胶浓度和热量吸收进行了观测。 这些地区拥有敏感的生态系统和大量人口，在气溶胶对气候变化的影响方面的研究相对较少。

该研究强调，当前的气候模型低估了兴都库什-喜马拉雅-青藏高原（HKHTP）地区气溶胶引起的加热、效率和变暖。 这些模型需要更真实地表示气溶胶特性，以准确评估其影响。

印度恒河平原包括巴基斯坦、印度、孟加拉国和尼泊尔的部分地区，工业化程度很高，人口稠密。 该地区的空气污染水平被证实较高，所有观测点的气溶胶光学深度（AOD）均超过0.3。 AOD 是空气污染的衡量标准，高于 0.1 的值表示雾霾状况。

研究人员还发现，喜马拉雅山中部山麓海拔越高，气溶胶颗粒就越细，这些颗粒以黑碳为主，吸热能力也更大。 研究发现，在印度恒河平原和喜马拉雅山麓，特别是在较高海拔地区，大气中气溶胶的辐射强迫效率高出 2-4 倍。

该研究得出的结论是，仅气溶胶就可以占该地区总变暖的 50% 以上，其余部分则由温室气体造成。 这项分析包括地面观测、卫星数据和模型模拟，为了解气溶胶在气候变化中的作用提供了宝贵的见解。

来源：

– 来自波茨坦亥姆霍兹中心和莱比锡大学物理研究实验室的研究人员的研究，发表在《整体环境科学》上